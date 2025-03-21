В Енгельсі знесло половину бункерів із запасом ракет: супутникові фото до та після

Після нальоту українських безпілотників на аеродром "Енгельс" знесло з лиця землі половину складів зброї ЗС РФ. Склади займали площу понад 18 га.

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Збройні сили Російської Федерації втратили боєприпаси, які зберігались у бункерах та на складах поруч з військовим аеродромом "Енгельс" у Саратовській області. Після атаки Сил оборони України на місці складів залишились руїни та вигорілі місця. Про наслідки атаки на "Енгельс" свідчать супутникові фото Maxar, опубліковані OSINT-аналітиком з ніком Джордж Баррос (George Barros) у соцмережі X (Twitter).

George Barros показав супутникові фото наслідків повітряної атаки на аеродром "Енгельс". На одному фото — майданчик до атаки 20 березня. Бачимо акуратні ряди складів різного розміру, оточені захисними валами. На другому фото — майданчик після атаки 20 березня. Бачимо, що частина складів зникла: замість них — купа уламків, чорні плями, вигорілі місця.

Атака на Енгельс — склади аеродрому РФ до 21 березня Фото: X / George Barros Атака на Енгельс — склади аеродрому РФ після 21 березня Фото: X / George Barros

OSINTер навів збільшене фото території складів. На ньому помітно, що знищено приблизно половину складів та допоміжних будівель, в яких ЗС РФ зберігали боєприпаси та зброю, ідеться у дописі.

Атака на Енгельс — як виглядають склади аеродрому РФ після 21 березня Фото: X / George Barros

Також автор конкретизував, куди саме прилетіли дрони або ракети Сил оборони. На ще одному фото — злітна смуга військового аеродрому "Енгельс-2", а на північному сході — огороджена територія з вигорілими складами. У Telegram-каналі аналітиків DeepState уточнили координати точки влучання — 51.4865541499793, 46.2618613243103. На Google maps можна встановити, що площа майданчика, на якому росіяни зберігали зброю для ударів по Україні, — приблизно 18 га.

Атака на Енгельс — як виглядає військовий аеродром РФ після 21 березня Фото: X / George Barros

Атака на Енгельс — що сталось 20 березня

Зазначимо, в ніч на 20 березня росіяни, які живуть неподалік від аеродрому "Енгельс" в Саратовській області, почали скаржитись на гучні звуки вибухів та пожежі. Згодом росЗМІ повідомили, що стався інцидент через ймовірний повітряний удар України і тому жителів евакуюють. На відео чути звуки детонації, видно стовпи диму та вогню. Водночас Міноборони РФ запевнило, що успішно відбито атаку майже 60 українських дронів.

Тим часом джерела Фокусу повідомили, якими були цілі засобів ураження на російському аеродромі, розташованому за 600 км від України. Зокрема, Сили оборони намагались підірвати літаки РФ Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також склади, на яких зберігаються ракети, керовані авіаційні бомби, фугасні авіабомби. Удар завдали безпілотники СБУ та Сил спецоперацій, розповіли співрозмовники журналістів.

Нагадуємо, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснив, що могли втратити ЗС РФ внаслідок атаки на Енгельс та як це вплине на російсько-українську війну. Аналітики порталу Defense Express описали руйнування після влучання по складах на військовому аеродромі.