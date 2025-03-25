Вибухи на аеродромі "Енгельс": розвідка Британії назвала найуспішніший удар ЗСУ по РФ у 2025 році

Після вдалої атаки по аеродрому "Енгельс-2" окупанти займуться не плануванням ударів по Україні, а заповненням втрат дорогих ракет і бомб. Авіацію теж доведеться розосередити, вказує військова розвідка Великої Британії.

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Удари безпілотниками по російському аеродрому "Енгельс-2" в ніч на 20 березня стала найуспішнішою у 2025 році серед атак по цілях у РФ. Таку оцінку представила військова розвідка Великої Британії.

Аеродром в Енгельсі розташований на відстані 600 кілометрів від кордону з Україною і часто використовується для нанесення ударів стратегічними бомбардувальниками.

Російська армія напевно зберігала на цій базі цілу низку авіаційних боєприпасів, що застосовуються у війні з Україною. Понесені значні втрати змусять ворога змінити частоту проведення ударів з аеродрому в короткостроковій перспективі, підкреслили аналітики.

Супутникові фото Maxar свідчать, що росіяни втратили боєприпаси, які зберігалися в бункерах і на складах поруч з аеродромом "Енгельс". Після удару ЗСУ частина складів зникла і замість них видно уламки, чорні плями та вигорілі місця.

ЗС РФ тепер займуться проблемами захисту авіабази "Енгельс-2" і заповненням снарядів, що вибухнули. З великою часткою ймовірності авіацію також доведеться розосередити по найближчих аеродромах.

"Це вже стало стандартною практикою у відповідь на українські удари вглиб Росії", — підкреслюється в розвідзведенні.

Російська система ППО, за даними розвідки, продовжує зазнавати труднощів у захисті стратегічних військових об'єктів, підсумувало Міноборони Британії.

Нагадаємо, джерела Фокуса підтверджували, що російські військові зберігають на авіабазі "Енгельс-2" ФАБ, КАБ і крилаті ракети.

Окупанти також могли позбутися великого запасу ракет Х-101 і Х-55 внаслідок успішної атаки українськими дронами.