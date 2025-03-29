Россия ударила баллистикой по центру Кривого Рога: есть пострадавшие (фото, видео)

В субботу днем, 29 марта, россияне атаковали Кривой Рог Днепропетровской области баллистикой, попав в плотную жилую застройку в центре города.

Related video

Об этом сообщил местный Telegram-канал HKR.

Удар произошел между домов, в один из которых уже было прямое попадание ракетой, сообщили очевидцы.

Мониторинговые каналы сообщают, что россияне применили баллистическую ракету "Искандер-М".

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что после удара по плотной городской застройке известно о пяти раненых, все "средней" степени.

Местное издание "На Часі" добавляет, что пострадавшие, в основном, получили травмы от стекла.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу

"Повреждены многоэтажки и частные дома, школа, автомойка", — говорится в сообщении.

После ракетного удара в Кривом Роге Фото: соцсети После ракетного удара в Кривом Роге

Позже Александр Вилкул добавил, что количество пострадавших увеличилось до шести человек. Тяжелых ранений нет, уточнил он.

Последствия удара Фото: Соцсети

В ближайшей школе разворачивается штаб, где будут принимать заявки на материальную помощь от города и помощь строительными материалами.

В офисе Генерального прокурора сообщили, что после ракетного удара по г. Кривой Рог начато досудебное расследование. Уголовное производство открыто по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Воронка на месте удара ракеты Фото: Дніпровська обласна прокуратура

Как проинформировал глава областной военной администрации Сергей Лысак, количество пострадавших увеличилось до семи, трое из них госпитализированы. У пациентов ушибы, осколочные ранения, резаные раны. Врачи оценивают состояние всех как средней тяжести.

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки были повреждены многоэтажные жилые дома, магазин, автомойка и инфраструктурный объект.

Уничтоженный огнем автомобиль Фото: ГСЧС

Спасатели эвакуируют раненую женщину Фото: ГСЧС

Поврежденные взрывом транспортные средства Фото: ГСЧС

Изуродовано более 20 автомобилей. Кроме того, в результате удара загорелся легковой автомобиль, который спасатели оперативно потушили.

Напомним, вечером 28 марта Днепр атаковали более 20 ударных дронов ВС РФ.

Ликвидация последствий массированной атаки, во время которой пострадал 21 человек, продолжалась всю ночь. Огонь уничтожил четыре частных дома, изуродованы несколько многоэтажек, учебное заведение, ресторанно-гостиничный комплекс, административное здание, складские помещения, гаражи и десятки автомобилей.