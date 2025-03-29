Атака по Днепру: в результате обстрела есть погибшие, количество пострадавших возросло, — ОВА (фото, видео)

По меньшей мере 20 ударных дронов атаковали Днепр вечером 28 марта: в результате вражеского обстрела известно о 4 погибших и 19 раненых. Поисково-спасательная операция продолжается.

Related video

Вечером 28 марта российская армия массированно атаковала Днепр. В Днепропетровской областной военной администрации сообщили о первых последствиях обстрела города.

Около 21:16 часов в Telegram-канале ведомства предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА. В области была объявлена воздушная тревога из-за движения дронов.

В 21:44 часов в ОВА сообщили о взрывах в Днепре.

"Из-за атаки БпЛА возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе", — отметил глава ведомства Сергей Лысак.

Вскоре местные каналы распространили первые видео, на которых видны последствия обстрела Днепра. По их информации, под атаку попал местный ресторан Bartolomeo.

В ОВА также подтвердили удар по гостинично-ресторанному комплексу. Там добавили, что из-за обстрела загорелись частные жилые дома и многоэтажка.

Скриншот | сообщение ОВА

Вскоре в ведомстве также сообщили о первых пострадавших из-за обстрела Днепра и обнародовали фото последствий. Также, как сообщили в ОВА, из-за атаки есть погибший человек.

Через некоторое время количество погибших в результате вечерней атаки по Днепру возросло до 4. Также стало известно, что возросло количество пострадавших до 15, из них 3 — в тяжелом состоянии.

В ведомстве уточнили, что всего город атаковали более 20 ударных беспилотников. Большинство из них сбили, отметил Сергей Лысак.

По состоянию на около 00:30 часов количество пострадавших в результате обстрела возросло до 19. По данным ведомства, пожар охватил почти десяток частных сооружений, еще несколько многоэтажек получили повреждения из-за вражеской атаки. Также пострадали СТО и гаражи.

Пожар в гостинично-ресторанном комплексе спасателям удалось локализовать. Ликвидация последствий вражеского обстрела Днепра продолжается, на месте продолжают работать оперативные службы.

Напомним, вечером 28 марта российская армия массированно атаковала Днепр ударными дронами.

Вскоре городской голова Днепра Борис Филатов призвал жителей города прекратить "лить слезы" из-за ресторана, который пострадал в результате вражеского обстрела.