"Насчитали более 30 взрывов": по Саратову и Энгельсу ударили дронами (видео)

Аэропорт Саратова был вынужден приостановить работу, однако местные власти так и не прокомментировали нападение БПЛА на регион.

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В ночь с 27 на 28 марта ударные беспилотники атаковали российские города Саратов и Энгельс, в котором расположен военный аэродром. Об этом сообщило российское издание Astra.

"В Саратове и Энгельсе местные жители насчитали уже более 30 взрывов", — говорится в сообщении.

Издание также обнародовало видео с атакованных дронами городов. На этих видео слышно как звучат сирены и раздаются взрывы. Также на одном из видео видно беспилотник, который летит в неизвестном направлении.

Под утро 28 марта Росавиация сообщила, что аэропорт Саратова приостановил свою деятельность.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в 3:11 сообщил, что Министерство обороны РФ предоставило информацию об угрозе БПЛА.

"Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — отметил ночью Бусаргин.

В то же время он так и не прокомментировал ночную атаку беспилотников и не сообщил, есть ли пострадавшие в результате нее.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала удары по Саратову и Энгельсу.

Напомним, 20 марта дроны атаковали российский Энгельс, а жителей соседних с аэродромом домов эвакуировали.

Фокус также писал о том, что БПЛА полностью разрушили две ключевые нефтеперекачивающие станции РФ.