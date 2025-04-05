Теракты в Европе: россияне прятали взрывчатку среди секс-игрушек и привлекли украинца, — СМИ

Фальшивая косметика, массажные подушки и игрушки для взрослых — это ключевые элементы диверсий, в результате которых прогремели взрывы в Великобритании, Германии и Польше. Подрывы посылок на складах организовал россиянин, известный как "Воин".

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Деталями операции со ссылкой на лицо, знакомое с польским расследованием, поделились 5 апреля в Reuters.

Прошлым летом на европейских складах произошла серия подрывов. Посылки с косметикой, подушками и секс-игрушками содержали еще один тайный элемент — самодельную взрывчатку. Химические вещества воспламенялись детонаторами, сделанными из дешевых китайских гаджетов. Тюбики, которые выглядели как косметические, на самом деле содержали легковоспламеняющийся гель и усиливали эффект.

По словам источника, за диверсиями может стоять российская разведка. В европейских службах безопасности отмечали, что это — часть "гибридной войны" и целью было дестабилизировать союзников Украины. Посылки, которые взорвались на складах, вызвали пожары, но обошлось без пострадавших. Сообщается, что россияне планировали устроить подобные подрывы в воздухе — на грузовых рейсах в США и Канаду.

"Конечно, это представляет риск для людей, граждан во всем Европейском Союзе", — подчеркивал глава МИД Молдовы Николае Попеску.

В Кремле отвергли обвинения в причастности к взрывам как необоснованные, заявив, что "ничего об этом не знают" и не исключают фейков или "слепой русофобии". Диверсии произошли 19, 20 и 21 июля.

Для реализации своих замыслов россияне часто вербуют местных, присылая инструкции в Telegram и платя до нескольких тысяч евро за "работу". Ингредиенты и зажигалки, которые используют для создания взрывчатки, продают в магазинах с пиротехникой.

Отмечается, что польские прокуроры получили показания по меньшей мере пяти подозреваемых и изъяли четвертую посылку, которая не взорвалась в Варшаве. По данным следствия, украинец Владислав Д., который живет в Польше, связывался с куратором "Воином" через Telegram.

По его инструкциям мужчина съездил на машине в Литву, где заполнил багажник. После этого он поехал в Вильнюс, где собрал четыре посылки, каждая содержала подушку, несколько "косметических" тюбиков и секс-игрушки. Перед тем, как все упаковать, украинец нажал кнопки для активации механизма детонации с таймером.

19 июля Владислав Д. передал посылки другому мужчине в местном парке, использовав кодовое слово — "Мария". В тот же день замаскированную взрывчатку отправили по почте. Украинца арестовали в Польше уже в начале августа, обвинив в терактах и сотрудничестве с разведкой РФ. Сейчас он находится под стражей.

Национальная прокуратура Польши сообщила, что Владислав Д. все отрицает, а также предоставил "развернутые объяснения" своих действий. На допросе он рассказал, что познакомился с "Воином" через друга и общался с ним только онлайн.

Также польские прокуроры обвиняют 44-летнего Александра Б. Его задача, по версии следствия, заключалась в подготовке пути для подрывов в грузовых самолетах. Мужчине поручили организовать отправку посылок с кроссовками и одеждой из Варшавы в Вашингтон и Оттаву.

Александра Б. экстрадировали из Боснии, где он был публично признан гражданином РФ из Ростова-на-Дону. На суде в Сараево он уверял в своей непричастности к какому-либо заговору. Находясь уже в Польше, мужчина продолжает отрицать выдвинутые ему обвинения.

Напомним, ночью Самарская область РФ оказалась под ударом. Дроны ударили по заводу "Промсинтез", который специализируется на изготовлении взрывчатых веществ, и вызвали пожар.

Источники сообщили Фокусу, что "Промсинтез" атаковали ударные БПЛА СБУ. Было зафиксировано не менее 20 взрывов с несколькими очагами возгорания, руководству пришлось остановить технологические процессы.