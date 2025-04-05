По меньшей мере 20 взрывов: дроны СБУ атаковали российского производителя взрывчатки (видео)

Ударные дроны Службы безопасности Украины ночью атаковали в Чапаевске Самарской области России предприятие "Промсинтез", которое производит взрывчатые вещества.

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Об этом Фокусу сообщили источники в спецслужбе.

"Промсинтез", как отметил собеседник, является одним из ведущих в Российской Федерации и странах СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ.

В результате дроновой атаки, которая произошла ночью 5 апреля, на предприятии, где изготавливают аммонал, аммонит и гранулит, было зафиксировано не менее 20 взрывов с несколькими очагами возгорания.

Руководству оборонного завода пришлось остановить технологические процессы.

"СБУ продолжает точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью военно-промышленного комплекса и изготавливают оружие для войны против Украины", — отметил собеседник издания, подчеркнув, что подобные объекты являются абсолютно законными военными целями для Украины.

Напомним, этот завод был атакован дронами еще почти два года назад. Взрывы там прогремели в июле 2023 года, в результате чего погибли рабочие 3-го и 5-го цехов предприятия.

Также Фокус писал, что ночью 5 апреля дроны атаковали предприятие в Саранской области Российской Федерации. Под ударом в Мордовии оказался местный завод, на котором изготавливаются оптоволоконные кабели для использования в беспилотных летательных аппаратах во время боевых действий.

Ночью 4 апреля дроны массированно атаковали Липецкую область. Тогда под ударом оказался местный металлургический комбинат.