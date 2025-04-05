Щонайменше 20 вибухів: дрони СБУ атакували російського виробника вибухівки (відео)

Ударні дрони Служби безпеки України вночі атакували у Чапаєвську Самарської області Росії підприємство "Промсинтез", який виготовляє вибухові речовини.

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Про це Фокусу повідомили джерела в спецслужбі.

"Промсинтез", як зазначив співрозмовник, є одним з провідних у Російський Федерації та країнах СНД виробників промислових вибухових речовин.

У результаті дронової атаки, яка сталася вночі 5 квітня, на підприємстві, де виготовляють амонал, амоніт та грануліт, було зафіксовано щонайменше 20 вибухів з декількома осередками загоряння.

Керівництву оборонного заводу довелося зупинити технологічні процеси.

"СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною військово-промислового комплексу та виготовляють зброю для війни проти України", — наголосив співрозмовник видання, підкресливши, що подібні об'єкти є абсолютно законними військовими цілями для України.

Нагадаємо, цей завод було атаковано дронами ще майже два роки тому. Вибухи там пролунали у липні 2023 року, внаслідок чого загинули робітники 3-го та 5-го цехів підприємства.

Також Фокус писав, що уночі 5 квітня дрони атакували підприємство у Саранській області Російської Федерації. Під ударом у Мордовії опинився місцевий завод, на якому виготовляються оптоволоконні кабелі для використання у безпілотних літальних апаратах під час бойових дій.

Уночі 4 квітня дрони масовано атакували Липецьку область. Тоді під ударом опинився місцевий металургійний комбінат.