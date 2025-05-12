Польша закрывает генконсульство России в Кракове: какая причина

Польские власти приняли решение закрыть Генконсульство России в Кракове. Это произошло после того, как было доказано участие российских спецслужб в поджоге торгового центра Marywilska в Варшаве.

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Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X в понедельник, 12 мая.

"Имея доказательства того, что именно российские спецслужбы совершили позорный диверсионный акт против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать разрешение на открытие консульства Российской Федерации в Кракове", — написал он.

Скриншот | сообщение Сикорского о диверсии спецслужб РФ в Варшаве

Что известно о пожаре в ТЦ Marywilska в Варшаве

12 мая 2024 года в Варшаве произошел масштабный пожар в торговом комплексе "Маривильская 44". Пламя уничтожило почти все здание, но, к счастью, никто не пострадал. Впоследствии польские спецслужбы сообщили о задержании трех человек, которые подозреваются в организации диверсии в пользу Российской Федерации.

Напомним, 11 мая 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поджог ТЦ Marywilska в Варшаве был совершен именно по заказу Кремля. По его словам, некоторых виновников польские правоохранители уже задержали.

Ранее сообщалось, что прошлым летом на европейских складах произошла серия взрывов. Посылки, замаскированные под обычные товары, содержали самодельную взрывчатку с легковоспламеняющимся гелем и детонаторами из дешевой электроники. За организацией атак стоит гражданин России.