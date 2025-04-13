Підліток у США вбив батьків заради замаху на Трампа і хотів утекти до України, — CNN (фото)

17-річний підліток з американського штату Вісконсин Нікіта Кейсап (Nikita Casap) ймовірно убив власних батьків, після чого планував здійснити замах на главу США Дональда Трампа та хотів утекти після скоєного до України.

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Про це повідомляє видання CNN з посиланням на розсекречені документи ФБР під час суду.

Як вказано у документах, підліток зі штату Вісконсин Нікіта Кейсап убив свою матір Татьяну та вітчима Дональда Маєра, на тілі яких знайшли вогнепальні поранення. Згодом неповнолітній, як вважають правоохоронці, прожив в будинку з тілами загиблих понад 10 днів після вбивства, яке ймовірно сталося 11 лютого цього року.

Згодом неповнолітнього затримали поліцейські, коли Кейсап їхав на машині вбитого вітчима, маючи при собі вогнепальну зброю. Після арешту, підлітка доправили до закладу тимчасового утримання, де він перебував до початку слухань, які відбудуться 7 травня.

Підозрюваний Нікіта Кейсап (фото з відкритих джерел)

Під час слідства стало відомо, що ймовірним мотивом до вбивства батьків стала спроба "отримати фінансову незалежність та самостійність" в житті. Однак більше матеріалів слідчих вдалося знайти, коли у телефоні підлітка знайшли матеріали, які пов'язані з неонацистською організацією "Орден дев'яти кутів".

Виявилося, що Кейсап контактував з цими особами, а також активно долучався до спілкування з членами цієї групи. Серед іншого в файлах знайшли маніфест, в якому на трьох сторінках говориться про необхідність повалення президента США, заклик "врятувати білу расу", а також способи вбивства, інструкції з виготовлення бомб і здійснення терактів проти глави держави.

Після того, як Секретна служба США та ФБР долучилися до розслідування, їм вдалося вийти на місце збору організації. Там правоохоронці вилучили жіночі прикраси, електроніку, близько 14 тис. доларів США і банківські документи.

Водночас слідчі виявили, що Кейсап писав у переписці в Telegram можливість втечі до України у випадку вчинення замаху. Сам підозрюваний написав наступне: "Я зможу жити нормальним життям, навіть якщо дізнаються, що я це зробив?".

Наразі проти Кейсапа висунуто дев'ять обвинувачень, включно з убивством першого ступеня, змовою та спробою замаху на президента США. Підозрюваний наразі перебуває в одній з федеральних тюрем США, у випадку доведення провини йому загрожує від багаторічного терміну до смертної кари.

Раніше стало відомо, що під час мітингу Трампа затримали чоловіка з рушницею. Поліція Каліфорнії виявила підозрілого чоловіка, який прямував на мітинг Дональда Трампа з рушницею та підробними документами. За добу його відпустили, хоч і підозрювали можливість замаху.

Згодом повідомлялося, що підозрюваний у замаху на Трампа хотів купити в Україні зброю. Для свого злочину підозрюваний Раян Раут хотів купити переносний зенітно-ракетний комплекс FIM-92 Stinger.