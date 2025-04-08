Замах на Трампа: обвинувачений Раян Раут хотів купити в Україні FIM-92 Stinger, — ЗМІ

Прокурори Сполучених Штатів Америки під час розслідування замаху на Дональда Трампа виявили, що для злочину могли застосувати переносний зенітно-ракетний комплекс FIM-92 Stinger. Про це свідчить листування обвинуваченого Раяна Раута, написало медіа New-York Post.

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Деталі замаху на Трампа вдень 8 квітня з'явились на порталі NYP.

Журналісти посилались на судові документи, у яких ідеться про справу обвинуваченого Раяна Раута. У документах вказано, начебто 58-річний американець звернувся до громадянина України з проханням продати Stinger. Про це свідчить листування у месенджері, з'ясували прокурори. Раут написав українцю, який мав доступ до зброї, попросив продати ПЗРК та пояснив, що це піде на користь Україні, ідеться у статті.

"Раут нібито попросив свого партнера "надіслати РПГ [реактивну гранату] або Stinger, і я подивлюся, що ми можемо зробити… [Трамп] не підходить Україні", — навело NYP дані слідчих.

У подальшому листуванні Раут пояснив, що потрібні йому речі "не продають в магазинах", але під час війни така зброя "знищується щодня – жодного зниклого не помітять". Якщо ж будуть необхідні засоби, то з'явиться можливість збити літак Трампа, натякнув обвинувачений в одному з дописів, встановили прокурори.

"Пізніше [Раут] надіслав очевидному партнеру фотографію літака Трампа, написавши, що "він вилітає щодня", — йдеться в судових документах. Прокурори стверджують, що повідомлення є доказом того, що Раут планував убити Трампа", — підсувало американське медіа.

На порталі Courthouse News Service, який висвітлює судові розгляди, відшукався документ, пов'язаний з обвинуваченням Раута у замаху на Трампа. Втім, у тексті немає фрагментів листування з невідомим щодо Stinger. На порталі Офісу прокуратури (US Attorney's Office) є обвинувальний акт, датований 28 вересня, але у ньому відсутні нові деталі замаху.

Замах на Трампа — деталі

Зазначимо, другий замах на Трампа, який на той момент був кандидатом на посаду президента США, відбувся у 15 вересня 2024 року. Як повідомили американські медіа, подія сталась на полі для гольфу у Флориді. Трамп грав у гольф разом з керівником виборчої кампанії Стівом Віткоффом. Тим часом поліцейський помітив невідомого з рушницею у руках. Невідомий виявився американцем Раяном Веслі Раутом: його затримали на місці можливого злочину.

Замах на Трампа - стрілець Раян Веслі Раут Фото: CNN

Згодом з'ясувалось, що чоловік підтримував українців у війні з РФ, певний час волонтерив в Україні, а потім повернувся в США, щоб допомогти розв'язати проблему з Дональдом Трампом. На одному з відео, знятому у 2022 році, Раян з'явився на мітингу на підтримку бійців 12 полку Нацгвардії, які захищали Маріуполь та потрапили у полон ЗС РФ

Нагадуємо, 7 квітня президент США Дональд Трамп прокоментував масовий удар ЗС РФ по Україні.