Покушение на Трампа: обвиняемый Райан Раут хотел купить в Украине FIM-92 Stinger, — СМИ

Прокуроры Соединенных Штатов Америки в ходе расследования покушения на Дональда Трампа обнаружили, что для преступления могли применить переносной зенитно-ракетный комплекс FIM-92 Stinger. Об этом свидетельствует переписка обвиняемого Райана Раута, написало медиа New-York Post.

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Детали покушения на Трампа днем 8 апреля появились на портале NYP.

Журналисты ссылались на судебные документы, в которых говорится о деле обвиняемого Райана Раута. В документах указано, будто 58-летний американец обратился к гражданину Украины с просьбой продать Stinger. Об этом свидетельствует переписка в мессенджере, выяснили прокуроры. Раут написал украинцу, который имел доступ к оружию, попросил продать ПЗРК и объяснил, что это пойдет на пользу Украине, говорится в статье.

"Раут якобы попросил своего партнера "прислать РПГ [реактивную гранату] или Stinger, и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] не подходит Украине", — привело NYP данные следователей.

В дальнейшей переписке Раут объяснил, что нужные ему вещи "не продают в магазинах", но во время войны такое оружие "уничтожается ежедневно — ни одного пропавшего не заметят". Если же будут необходимые средства, то появится возможность сбить самолет Трампа, намекнул обвиняемый в одном из сообщений, установили прокуроры.

"Позже [Раут] отправил очевидному партнеру фотографию самолета Трампа, написав, что "он вылетает каждый день", — говорится в судебных документах. Прокуроры утверждают, что сообщение является доказательством того, что Раут планировал убить Трампа", — подытожило американское медиа.

На портале Courthouse News Service, который освещает судебные разбирательства, отыскался документ, связанный с обвинением Раута в покушении на Трампа. Впрочем, в тексте нет фрагментов переписки с неизвестным по поводу Stinger. На портале Офиса прокуратуры (US Attorney's Office) есть обвинительный акт, датированный 28 сентября, но в нем отсутствуют новые детали покушения.

Покушение на Трампа — детали

Отметим, второе покушение на Трампа, который на тот момент был кандидатом на пост президента США, состоялось в 15 сентября 2024 года. Как сообщили американские медиа, событие произошло на поле для гольфа во Флориде. Трамп играл в гольф вместе с руководителем избирательной кампании Стивом Уиткоффом. Тем временем полицейский заметил неизвестного с ружьем в руках. Неизвестный оказался американцем Райаном Уэсли Раутом: его задержали на месте возможного преступления.

Покушение на Трампа — стрелок Райан Уэсли Раут Фото: CNN

Позже выяснилось, что мужчина поддерживал украинцев в войне с РФ, некоторое время волонтерил в Украине, а затем вернулся в США, чтобы помочь решить проблему с Дональдом Трампом. На одном из видео, снятом в 2022 году, Райан появился на митинге в поддержку бойцов 12 полка Нацгвардии, которые защищали Мариуполь и попали в плен ВС РФ

Напоминаем, 7 апреля президент США Дональд Трамп прокомментировал массовый удар ВС РФ по Украине.