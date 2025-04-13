Подросток в США убил родителей ради покушения на Трампа и хотел сбежать в Украину, — CNN (фото)

17-летний подросток из американского штата Висконсин Никита Кейсап (Nikita Casap) вероятно убил собственных родителей, после чего планировал совершить покушение на главу США Дональда Трампа и хотел сбежать после содеянного в Украину.

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Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на рассекреченные документы ФБР во время суда.

Как указано в документах, подросток из штата Висконсин Никита Кейсап убил свою мать Татьяну и отчима Дональда Майера, на теле которых нашли огнестрельные ранения. Впоследствии несовершеннолетний, как считают правоохранители, прожил в доме с телами погибших более 10 дней после убийства, которое предположительно произошло 11 февраля этого года.

Впоследствии несовершеннолетнего задержали полицейские, когда Кейсап ехал на машине убитого отчима, имея при себе огнестрельное оружие. После ареста, подростка доставили в заведение временного содержания, где он находился до начала слушаний, которые состоятся 7 мая.

Подозреваемый Никита Кейсап (фото из открытых источников)

Во время следствия стало известно, что вероятным мотивом к убийству родителей стала попытка "получить финансовую независимость и самостоятельность" в жизни. Однако больше материалов следователей удалось найти, когда в телефоне подростка нашли материалы, связанные с неонацистской организацией "Орден девяти углов".

Оказалось, что Кейсап контактировал с этими лицами, а также активно приобщался к общению с членами этой группы. Среди прочего в файлах нашли манифест, в котором на трех страницах говорится о необходимости свержения президента США, призыв "спасти белую расу", а также способы убийства, инструкции по изготовлению бомб и совершению терактов против главы государства.

После того как Секретная служба США и ФБР присоединились к расследованию, им удалось выйти на место сбора организации. Там правоохранители изъяли женские украшения, электронику, около 14 тыс. долларов США и банковские документы.

В то же время следователи обнаружили, что Кейсап писал в переписке в Telegram возможность побега в Украину в случае совершения покушения. Сам подозреваемый написал следующее: "Я смогу жить нормальной жизнью, даже если узнают, что я это сделал?".

Сейчас против Кейсапа выдвинуто девять обвинений, включая убийство первой степени, заговор и попытку покушения на президента США. Подозреваемый сейчас находится в одной из федеральных тюрем США, в случае доказательства вины ему грозит от многолетнего срока до смертной казни.

Ранее стало известно, что во время митинга Трампа задержали мужчину с ружьем. Полиция Калифорнии обнаружила подозрительного мужчину, который направлялся на митинг Дональда Трампа с ружьем и поддельными документами. Через сутки его отпустили, хотя и подозревали возможность покушения.

Впоследствии сообщалось, что подозреваемый в покушении на Трампа хотел купить в Украине оружие. Для своего преступления подозреваемый Райан Раут хотел купить переносной зенитно-ракетный комплекс FIM-92 Stinger.