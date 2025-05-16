Из-за фото с ракушками на пляже: бывшего главу ФБР обвинили в "угрозе смертью" Трампу

Экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми в США обвиняют в "угрозе смертью" президенту Дональду Трампу: он выложил фотографию ракушек в соцсетях, в котором союзники Трампа увидели загадочное подстрекательство к насилию.

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Об этом рассказало издание The Telegraph 16 мая.

Джеймс Коми во время прогулки на пляже сделал фотографию, которую выложил на собственной странице в Instagram. Кадр демонстрирует ракушки, выложенные на песке, которые формируют числовые символы "8647". Фотография Коми сопровождается комментарием:

"Крутое образование ракушек во время моей прогулки по пляжу".

Скриншот | сообщение Джеймса Коми

Приспешники Трампа увидели эту фотографию и расценили ее как угрозу смертью президенту США. Секретной службе пришлось начать расследование этого вопроса после озвученных жалоб.

Что означает загадочное послание

Как пояснили в The Telegraph, числа, которые сформировал Коми с помощью ракушек, действительно имеют определенное значение. Так, "86" является сленговым термином, который используют в военной сфере и сфере гостеприимства. Он обозначает запрет на вход для кого-то в заведение или снятие с человека оборудования. Однако цифра может также означать убийство кого-то.

С цифрой "47" объяснение проще: Дональд Трамп является сейчас 47-м по счету президентом Соединенных Штатов Америки. Поэтому эта цифра может обозначать именно личность Трампа.

Если сложить эти цифры по значениям, описанным выше, можно действительно дойти до понимания того, что с помощью ракушек призывают или угрожают Трампу смертью.

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Тейлор Будович резко отреагировал на фотографию с ракушками. Он обвинил Коми в своих соцсетях в том, что тот якобы совершил "нападение" таким образом на Трампа, пока тот сейчас находится за пределами США.

"Пока президент Трамп сейчас находится в международной поездке на Ближний Восток, бывший директор ФБР опубликовал то, что можно четко интерпретировать как "нападение" на действующего президента Соединенных Штатов — послание, высеченное на песке", — отметил он.

Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, также отреагировал на послание. Он отметил, что Коми "призывает к убийству" президента США.

Также отреагировали на сообщение и другие приспешники действующего президента.

Сам Коми после шквала критики удалил сообщение и признался, что ему и в голову не приходило, что кто-то может воспринимать невинное фото именно с таким смыслом.

Напомним, 16 мая стало известно по данным Politico, что в поджоге дома Кира Стармера в Лондоне обвинили украинца.

13 мая в CNN рассказали, что подросток в США убил родителей ради покушения на Трампа, а потом хотел сбежать в Украину.