Трамп ввел дополнительные пошлины против Индии из-за поставок нефти РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной адвалорной пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Индии. Блогер Роман Шрайк, проанализировав документ, отмечает, что распоряжение лидера Белого дома предусматривает возможность расширения санкций и на другие страны.

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Как говорится в сообщении Белого дома, это решение связано с тем, что Индия прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации, которая является предметом американских санкций из-за войны в Украине.

Указ базируется на полномочиях президента США, в частности, на законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях и других нормативных актах. В документе говорится, что введение дополнительных пошлин направлено на усиление экономического давления на Россию и преодоление чрезвычайной ситуации национального масштаба, возникшей из-за агрессивных действий российского правительства против Украины.

Пошлина вступает в силу через 21 день после даты указа и распространяется на товары, импортируемые из Индии, за исключением тех, которые находятся в транзите или ввезены до определенного срока в 2025 году. Дополнительно, указ предусматривает возможность дальнейших изменений в зависимости от развития ситуации и действий других стран.

Указ Трампа против индийского импорта — что он предусматривает

Блогер Роман Шрайк в своем Telegram-канале объяснил содержание документа и отметил, что указ Трампа имеет более широкий характер, чем кажется на первый взгляд. Хотя основное внимание в документе уделено Индии из-за ее закупки российской нефти, он предусматривает возможность расширения санкций и на другие страны.

Основные моменты указа таковы:

Индия стала первой целью указа — на ее товары вводят дополнительную 25-процентную пошлину, которая вступает в силу через 21 день, то есть с 27 августа.

Далее — расширение санкций. Министр торговли вместе с другими ведомствами должен определить, какие еще страны импортируют российскую нефть. Если такие государства найдутся, президент может ввести для них аналогичные пошлины.

Указ имеет гибкость и допускает изменения — как усиление, так и смягчение санкций — в зависимости от действий других стран и эффективности примененных мер. Таким образом, документ создает механизм, который позволяет адаптировать санкции в соответствии с развитием ситуации.

Итак, указ является рамочным документом, где Индия выступает как первый пример, но механизм позволяет применять санкции и к другим государствам, которые поддерживают российский нефтяной сектор. Сейчас идет сбор информации, а дальнейшие шаги зависят от политической ситуации и рекомендаций американских ведомств.

Кроме того, Шрайк отметил, что ранее Индия уже имела 25% обычной пошлины, и теперь общая ставка достигла 50%.

Стоит заметить, что Дональд Трамп угрожал Индии новыми пошлинами, обвиняя ее в покупке больших объемов российской нефти и перепродаже с прибылью. По его словам, Индию не беспокоит количество жертв в Украине, из-за чего он решил повысить пошлины на индийский импорт в США.

Напомним, что несмотря на угрозы дополнительных санкций от США, Индия планирует и в дальнейшем закупать российскую нефть. По данным индийских правительственных источников, страна не собирается менять долгосрочные контракты, ведь именно импорт российской нефти помогает удерживать стабильные мировые цены.

Ранее президент США Дональд Трамп выражал убеждение, что Индия прекратит закупки российской нефти в ответ на угрозу введения высоких пошлин на индийский импорт. Он также предполагал, что это решение может быть связано со стремлением Индии заключить выгодную торговую сделку с Соединенными Штатами.