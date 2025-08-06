Трамп запровадив додаткові мита проти Індії через постачання нафти РФ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового адвалорного мита у розмірі 25% на товари, що імпортуються з Індії. Блогер Роман Шрайк, проаналізувавши документ, наголошує, що розпорядження лідера Білого дому передбачає можливість розширення санкцій і на інші країни.

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Як йдеться у повідомленні Білого дому, це рішення пов’язане з тим, що Індія прямо чи опосередковано імпортує нафту з Російської Федерації, яка є предметом американських санкцій через війну в Україні.

Указ базується на повноваженнях президента США, зокрема, на законі про міжнародні надзвичайні економічні повноваження та інших нормативних актах. У документі йдеться, що запровадження додаткових мит спрямоване на посилення економічного тиску на Росію та подолання надзвичайної ситуації національного масштабу, що виникла через агресивні дії російського уряду проти України.

Мито набирає чинності через 21 день після дати указу та поширюється на товари, які імпортуються з Індії, за винятком тих, що знаходяться у транзиті або ввезені до визначеного терміну у 2025 році. Додатково, указ передбачає можливість подальших змін залежно від розвитку ситуації та дій інших країн.

Указ Трампа проти індійського імпорту — що він передбачає

Блогер Роман Шрайк у своєму Telegram-каналі пояснив вміст документа та наголосив, що указ Трампа має ширший характер, ніж здається на перший погляд. Хоча основна увага в документі приділена Індії через її закупівлі російської нафти, він передбачає можливість розширення санкцій і на інші країни.

Основні моменти указу такі:

Індія стала першою ціллю указу — на її товари вводять додаткове 25-відсоткове мито, яке набирає чинності через 21 день, тобто з 27 серпня.

Далі — розширення санкцій. Міністр торгівлі разом з іншими відомствами має визначити, які ще країни імпортують російську нафту. Якщо такі держави знайдуться, президент може ввести для них аналогічні мита.

Указ має гнучкість і допускає зміни — як посилення, так і пом’якшення санкцій — залежно від дій інших країн і ефективності застосованих заходів. Таким чином, документ створює механізм, який дозволяє адаптувати санкції відповідно до розвитку ситуації.

Отже, указ є рамковим документом, де Індія виступає як перший приклад, але механізм дозволяє застосовувати санкції та до інших держав, які підтримують російський нафтовий сектор. Наразі триває збір інформації, а подальші кроки залежать від політичної ситуації та рекомендацій американських відомств.

Крім того, Шрайк зазначив, що раніше Індія вже мала 25% звичайного мита, тож тепер загальна ставка сягнула 50%.

Варто зауважити, що Дональд Трамп погрожував Індії новими митами, звинувачуючи її у купівлі великих обсягів російської нафти та перепродажі з прибутком. За його словами, Індію не турбує кількість жертв в Україні, через що він вирішив підвищити мита на індійський імпорт у США.

Нагадаємо, що попри погрози додаткових санкцій від США, Індія планує й надалі закуповувати російську нафту. За даними індійських урядових джерел, країна не збирається змінювати довгострокові контракти, адже саме імпорт російської нафти допомагає утримувати стабільні світові ціни.

Раніше президент США Дональд Трамп висловлював переконання, що Індія припинить закупівлі російської нафти у відповідь на загрозу введення високих мит на індійський імпорт. Він також припускав, що це рішення може бути пов’язане з прагненням Індії укласти вигідну торговельну угоду зі Сполученими Штатами.