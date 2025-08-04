"Їх не хвилює, скільки гине українців": Трамп пригрозив Індії новими митами

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Індія заробляє на перепродажі російської нафти, попри те, що Росія веде війну проти України. Через це він пообіцяв суттєво підвищити мита, які Індія сплачує США.

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У дописі на платформі Truth Social Трамп звинуватив індійську владу в тому, що її не хвилює кількість жертв в Україні. За його словами, Індія не лише скуповує великі обсяги російської нафти, а й продає її на відкритому ринку з великим прибутком.

"Індія не лише купує величезні обсяги російської нафти — вона потім продає значну частину цієї нафти на відкритому ринку з великим прибутком. Їх не хвилює, скільки людей в Україні гине від російської воєнної машини. Через це я суттєво підвищу мита, які Індія сплачує США. Дякую за увагу до цього питання!", — написав Дональд Трамп.

Що передувало заяві Дональда Трампа

2 серпня Фокус повідомляв, що, за словами Дональда Трампа, уряд Індії нібито готовий припинити закупівлю російської нафти, аби укласти торговельну угоду зі США.

Як писало CNN з посиланням на джерела, у Білому домі попередили Індію, що погрози Трампа запровадити мита до 100% — це серйозно. За словами американських чиновників, Індія «годує військову машину Кремля», скуповуючи майже половину всього нафтового експорту Росії. Якщо ж вона припинить закупівлі, Росії доведеться зберігати нафту на танкерах, витрачати більше на доставку й давати знижки новим покупцям.

Однак уже згодом, як передавало Reuters, попри загрозу санкцій з боку США, Індія продовжить імпортувати російську нафту. Джерела в уряді країни заявили, що негайних змін у торговельних домовленостях не буде, оскільки діють довгострокові контракти. «Не так-то просто одразу припинити купівлю», — зазначив один зі співрозмовників агентства.

Інше джерело виправдало закупівлі тим, що саме Індія допомогла стабілізувати світові ціни на нафту, імпортуючи великі обсяги російських сортів — попри санкції з боку західних країн проти енергетичного сектору РФ.

Уже наступного дня стало відомо, що державна компанія Indian Oil Corporation придбала 7 мільйонів барелів нафти з постачанням у США. За даними Reuters, частина поставки мала на меті замінити російське паливо на фоні загроз вторинних санкцій.