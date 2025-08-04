"Их не волнует, сколько погибает украинцев": Трамп пригрозил Индии новыми пошлинами

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Индия зарабатывает на перепродаже российской нефти, несмотря на то, что Россия ведет войну против Украины. Из-за этого он пообещал существенно повысить пошлины, которые Индия платит США.

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В заметке на платформе Truth Social Трамп обвинил индийские власти в том, что их не волнует количество жертв в Украине. По его словам, Индия не только скупает большие объемы российской нефти, но и продает ее на открытом рынке с большой прибылью.

"Индия не только покупает огромные объемы российской нефти — она потом продает значительную часть этой нефти на открытом рынке с большой прибылью. Их не волнует, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины. Поэтому я существенно повышу пошлины, которые Индия платит США. Спасибо за внимание к этому вопросу!", — написал Дональд Трамп.

Что предшествовало заявлению Дональда Трампа

2 августа Фокус сообщал, что, по словам Дональда Трампа, правительство Индии якобы готово прекратить закупку российской нефти, чтобы заключить торговое соглашение с США.

Как писало CNN со ссылкой на источники, в Белом доме предупредили Индию, что угрозы Трампа ввести пошлины до 100% — это серьезно. По словам американских чиновников, Индия "кормит военную машину Кремля", скупая почти половину всего нефтяного экспорта России. Если же она прекратит закупки, России придется хранить нефть на танкерах, тратить больше на доставку и давать скидки новым покупателям.

Однако уже позже, как передавало Reuters, несмотря на угрозу санкций со стороны США, Индия продолжит импортировать российскую нефть. Источники в правительстве страны заявили, что немедленных изменений в торговых договоренностях не будет, поскольку действуют долгосрочные контракты. "Не так-то просто сразу прекратить покупку", — отметил один из собеседников агентства.

Другой источник оправдал закупки тем, что именно Индия помогла стабилизировать мировые цены на нефть, импортируя большие объемы российских сортов — несмотря на санкции со стороны западных стран против энергетического сектора РФ.

Уже на следующий день стало известно, что государственная компания Indian Oil Corporation приобрела 7 миллионов баррелей нефти с поставкой в США. По данным Reuters, часть поставки имела целью заменить российское топливо на фоне угроз вторичных санкций.