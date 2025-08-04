Вместо российской: Индия в срочном порядке закупила нефть в США, — Reuters

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) приобрела 7 миллионов баррелей нефти со снабжением. Причина такой сделки — частично заменить российское топливо на фоне угрозы вторичных санкций США.

Related video

Закупки совершили в рамках тендера, который завершился 1 августа. Об этом сообщает издание Reuters.

По данным источников, закупки были проведены через тендер, который завершился 1 августа. В его рамках компания приобрела 4,5 млн баррелей американской нефти, 500 тысяч баррелей канадской Western Canadian Select и 2 млн баррелей сорта Das, добываемого в Абу-Даби.

Поставщиками выступили компании P66, Equinor, Mercuria, Vitol и Trafigura. Условия сделок, включая цену, не раскрываются.

Причиной столь масштабных закупок стала необходимость частично заменить российскую нефть.

Несмотря на то что Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти, перевозимой морем, в последние недели государственные НПЗ, включая IOC, HPCL, BPCL и MRPL, приостановили закупки у РФ.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах для Индии с 1 августа в размере 25%. Трамп подчеркивал, что индийцы всегда покупали у РФ много военной техники и топлива.

Через несколько дней глава Белого дома заявил журналистам, что слышал, что Индия больше не будет покупать нефть у России.

Но 3 августа стало известно, что Индия продолжит закупать нефть в России, несмотря на предупреждения президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против Нью-Дели. Источники сообщили, что немедленных изменений в торговых соглашениях не будет, поскольку страны заключили ранее долгосрочные контракты.