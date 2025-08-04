Замість російської: Індія в терміновому порядку закупила нафту в США, — Reuters

Найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corporation (IOC) придбала 7 мільйонів барелів нафти з постачанням. Причина такої угоди — частково замінити російське паливо на тлі загрози вторинних санкцій США.

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Закупівлі здійснили в рамках тендера, який завершився 1 серпня. Про це повідомляє видання Reuters.

За даними джерел, закупівлі були проведені через тендер, який завершився 1 серпня. У його рамках компанія придбала 4,5 млн барелів американської нафти, 500 тисяч барелів канадської Western Canadian Select і 2 млн барелів сорту Das, що видобувається в Абу-Дабі.

Постачальниками виступили компанії P66, Equinor, Mercuria, Vitol і Trafigura. Умови угод, включно з ціною, не розкриваються.

Причиною таких масштабних закупівель стала необхідність частково замінити російську нафту.

Незважаючи на те що Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти, яку перевозять морем, останніми тижнями державні НПЗ, включно з IOC, HPCL, BPCL і MRPL, призупинили закупівлі у РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи для Індії з 1 серпня в розмірі 25%. Трамп підкреслював, що індійці завжди купували у РФ багато військової техніки і палива.

Через кілька днів глава Білого дому заявив журналістам, що чув, що Індія більше не купуватиме нафту в Росії.

Але 3 серпня стало відомо, що Індія продовжить закуповувати нафту в Росії, незважаючи на попередження президента США Дональда Трампа ввести додаткові санкції проти Нью-Делі. Джерела повідомили, що негайних змін у торговельних угодах не буде, оскільки країни уклали раніше довгострокові контракти.