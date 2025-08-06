Індія розкритикувала нові мита Трампа і вказала на країни, які теж купують нафту з РФ

6 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових мит проти Індії в розмірі 25% за купівлю російської нафти. Реакція не змусила себе довго чекати.

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В Індії нагадали, що раніше вже чітко окреслили позицію з цього питання, донісши її США, йдеться в заяві МЗС.

"Наш імпорт ґрунтується на ринкових факторах і здійснюється із загальною метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 млрд осіб в Індії", — наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

МЗС додало, що рішення США запровадити додаткові мита проти Індії є "вкрай прикрим", оскільки інші країни вживають такі ж дії, як і Індія, у своїх національних інтересах:

"Ми знову заявляємо, що такі дії є несправедливими, невиправданими і нерозумними. Індія вживе необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів".

Фото: Facebook

Нагадаємо, що в документі, підписаному главою Білого дому, ідеться про те, що запровадження додаткових мит спрямоване на посилення економічного тиску на Росію та подолання надзвичайної ситуації національного масштабу, що виникла через агресивні дії російського уряду проти України.

Мито набуває чинності через 21 день після дати указу і поширюється на товари, імпортовані з Індії, за винятком тих, що перебувають у транзиті або ввезені до визначеного терміну у 2025 році. Додатково, указ передбачає можливість подальших змін залежно від розвитку ситуації та дій інших країн.

Крім того, розпорядження передбачає можливість розширення санкцій і на інші країни.

Раніше Фокус писав, чому Індія продовжує купувати нафту в Росії, незважаючи на звинувачення Трампа в тому, що їй все одно, скільки людей гине в Україні.