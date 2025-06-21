"Проявил государственное мужество": Пакистан официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира (фото)

Правительства Пакистана выдвинуло Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. В заявлении правительства страны говорится, что лидер США проявил "стратегическую дальновидность" и "государственную мудрость" в момент резкой эскалации между двумя ядерными державами, заставив Исламабад и Нью-Дели прекратить вооруженную эскалацию, которая длилась несколько дней.

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Правительство Исламской Республики Пакистан выдвинуло кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в 2026-м году. По мнению Исламабада, американский глава проявил "стратегическую дальновидность" и "государственную мудрость" во время пакистано-индийского конфликта в апреле-мае 2025 года, говорится в заявлении правительства страны в X.

"В момент обостренной региональной турбулентности президент Трамп продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и блестящее государственное мастерство благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, которые деэскалировали быстро ухудшающуюся ситуацию", — указали в пакистанском правительстве.

В Исламабаде подчеркнули, что именно вмешательство Трампа обеспечило прекращение огня и предотвращение более широкого конфликта между двумя ядерными державами, который имел бы "катастрофические последствия для миллионов людей в регионе и за его пределами".

"Это вмешательство является свидетельством его роли настоящего миротворца и его приверженности решению конфликтов путем диалога", — отметили в пакистанском правительстве.

Также в Исламабаде "высоко ценят искренние предложения президента Трампа" помочь решить давний спор между Индией и Пакистаном по Джамму и Кашмиру, а лидерство главы США во время пакистанско-индийского кризиса "четко демонстрирует продолжение его наследия прагматической дипломатии и эффективного строительства мира".

Пакистано-индийский кризис 2025 года — что известно

Новый виток многолетнего конфликта между двумя государствами вспыхнул в конце апреля. 22 апреля в городе Пахалгам в спорной провинции Джамму и Кашмир, часть которой контролирует Нью-Дели, произошел теракт, в результате которого 26 туристов, а более 20 человек получили ранения.

Индия обвинила Пакистан в этой атаке, однако в Исламабаде отрицали свою причастность. Впоследствии напряженность между двумя странами начала нарастать — были закрыты воздушные пространства, а военные начали стягиваться к границам. Уже в ночь на 24 апреля стало известно о начале перестрелок и ракетных атак со стороны Нью-Дели, а в начале следующего месяца обе стороны перешли к ракетным и воздушным обстрелам друг друга.

Взаимные обстрелы между двумя странами продолжались в течение четырех дней — между 7 и 10 мая. На следующий день обе стороны пришли к взаимопониманию при посредничестве США, согласившись прекратить боевые действия, и впоследствии стало известно, что Индия "разъярена" на администрацию Трампа из-за принуждения к миру с Пакистаном.

В конце мая Пакистан и Индия договорились вывести войска до конца мая. Обе страны должны провести поэтапное уменьшение своих контингентов в рамках ранее согласованных договоренностей несколькими неделями ранее.