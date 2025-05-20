Пакистан и Индия договорились вывести войска до конца мая, — СМИ

Пакистан и Индия договорились отвести войска, которые развернули друг против друга обратно на их позиции до конца мая.

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Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника пакистанской службы безопасности.

"Войска будут выведены на позиции, предшествовавшие конфликту, до конца мая", — цитирует издание источник, пожелавший остаться анонимным.

По словам чиновника, обе страны договорились о поэтапном выводе дополнительных войск и вооружения, развернутых преимущественно на границе в Кашмире.

Это произошло после того, как на прошлой неделе индийская армия заявила, что обе стороны согласились принять "немедленные меры для обеспечения сокращения войск на границах и в передовых районах".

"Изначально планировалось, что все эти шаги будут выполнены в течение 10 дней, но незначительные проблемы вызвали задержки", — сказал пакистанский чиновник.

В результате последнего конфликта Пакистана и Индии, который длился 4 дня, погибли более 70 человек. Он начался 7 мая, после того, как Индия нанесла удары по "террористическим лагерям" в Пакистане, что вызвало немедленный ответ Исламабада.

Также сообщалось, что Пакистан запасся ракетами, которые приобрел у Китая. В общем Пакистан скупил 63% оружия китайского производства.