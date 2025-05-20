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Воєнний фокус Війна між Індією та Пакистаном

Пакистан та Індія домовилися вивести війська до кінця травня, — ЗМІ

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Фото: Getty Images | Індія та Пакистан домовилися відвести війська

Пакистан та Індія домовилися відвести війська, які розгорнули одне проти одного назад на їхні позиції до кінця травня.

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Про це повідомляє видання AFP з посиланням на високопоставленого чиновника пакистанської служби безпеки.

"Війська будуть виведені на позиції, що передували конфлікту, до кінця травня", – цитує видання джерело, яке побажало залишитися анонімним.

За словами чиновника, обидві країни домовилися про поетапне виведення додаткових військ та озброєння, розгорнутих переважно на кордоні в Кашмірі.

Це сталося після того, як минулого тижня індійська армія заявила, що обидві сторони погодилися вжити "негайних заходів для забезпечення скорочення військ на кордонах та в передових районах".

"Спочатку планувалося, що всі ці кроки будуть виконані протягом 10 днів, але незначні проблеми спричинили затримки", – сказав пакистанський чиновник.

Внаслідок останнього конфлікту Пакистану і Індії, який тривав 4 дні, загинули понад 70 людей. Він розпочався 7 травня, після того, як Індія завдала ударів по "терористичних таборах" в Пакистані, що викликало негайну відповідь Ісламабаду.

Також повідомлялося, що Пакистан запасся ракетами, які придбав у Китаю. Загалом Пакистан скупив 63% зброї китайського виробництва.