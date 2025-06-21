"Виявив державну мужність": Пакистан офіційно висунув Трампа на Нобелівську премію миру (фото)

Уряду Пакистану висунув Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року. В заяві уряду країни йдеться, що лідер США виявив "стратегічну далекоглядність" та "державну мудрість" у момент різкої ескалації між двома ядерними державами, змусивши Ісламабад і Нью-Делі припинити збройну ескалацію, яка тривала кілька днів.

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Уряд Ісламської Республіки Пакистан висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру в 2026-ому році. На думку Ісламабада, американський очільник проявив "стратегічну далекоглядність" та "державну мудрість" під час пакистано-індійського конфлікту у квітні 2025 року, йдеться у заяві уряду країни в X.

"У момент загостреної регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велику стратегічну далекоглядність та блискучу державну майстерність завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, які деескалювали ситуацію, що швидко погіршувалася", — вказали в пакистанському уряді.

В Ісламабаді підкреслили, що саме втручання Трампа забезпечило припинення вогню та запобігання ширшому конфлікту між двома ядерними державами, який мав би "катастрофічні наслідки для мільйонів людей у ​​регіоні та за його межами".

"Це втручання є свідченням його ролі справжнього миротворця та його відданості вирішенню конфліктів шляхом діалогу", — зазначили в пакистанському уряді.

Також в Ісламабаді "високо цінують щирі пропозиції президента Трампа" допомогти вирішити давню суперечку між Індією та Пакистаном щодо Джамму та Кашміру, а лідерство глави США під час пакистансько-індійської кризи "чітко демонструє продовження його спадщини прагматичної дипломатії та ефективного будівництва миру".

Пакистано-індійська криза 2025 року — що відомо

Новий виток тривалого конфлікту між двома державами спалахнув наприкінці квітня. 22 квітня у місті Пахалгам у спірній провінції Джамму та Кашмір, частину якої контролює Нью-Делі, стався теракт, у результаті якого 26 туристів, а понад 20 осіб зазнали поранень.

Індія звинуватила Пакистан у цій атаці, однак в Ісламабаді заперечили свою причетність. Згодом напруженість між двома країнами почала наростати — було закрито повітряні простори, а військові почали стягуватися до кордонів. Вже вночі проти 24 квітня стало відомо про початок перестрілок і ракетних атак зі сторони Нью-Делі, а на початку наступного місяця обидві сторони перейшли до ракетних і повітряних обстрілів одне одного.

Взаємні обстріли між двома країнами тривали протягом чотирьох днів — між 7 та 10 травням. Наступного обидві сторони дійшли взаєморозуміння за посередництва США, погодившись припинити бойові дії, та згодом стало відомо, що Індія "розлючена" на адміністрацію Трампа через примус до миру з Пакистаном.

Наприкінці травня Пакистан та Індія домовилися вивести війська до кінця травня. Обидві країни мають провести поетапне зменшення своїх контингентів у рамках раніше погоджених домовленостей кількома тижнями раніше.