Через "Нобелівські амбіції" і заяви про війну з Пакистаном: Трамп втрапив у сварку з індійським прем'єром, — NYT

Президент США Дональд Трамп потрапив під "немилість" індійського прем'єр-міністра Нарендра Моді, який з кожним разом "втрачав терпіння" щодо американського лідера. Причиною зокрема стали гучні заяви Трампа про те, що саме йому вдалося нібито врегулювати конфлікт між Індією і Пакистаном.

Насправді ж конфлікт між Індією і Пакистаном набагато складніший, ніж уявляє Трамп, а його амбіції щодо можливого отримання Нобелівської премії остаточно розлютили Нарендру Моді. Про це пише видання The New Yok Times.

17 червня, під час телефонної розмови з індійським прем'єр-міністром, Трамп вирішив знову нагадати йому про свій внесок у розв'язанні питання індійсько-пакистанського конфлікту. Також він вирішив "натякнути" індійській владі, що вона має висунути його на отримання Нобелівської премії, оскільки це вже зробили у Пакистані.

На це Моді розлютився і заявив, що втручання Дональда Трампа абсолютно не причетне до врегулювання війни, яка нещодавно розгорілася між країнами.

Дональд Трамп "відмахнувся" від неприязних коментарів Нарендру Моді. Але їхня суперечка і відмова Моді висувати Трампа на Нобелівську премію відіграли основну роль у конфлікті між політиками.

Мита Трампа

ЗМІ зазначає, що суперечка розгорілася між політиками на тлі торгівельних переговорів та мит, якими Дональд Трамп обклав Індію. Наслідки цих дій можуть спонукати Індію зблизитися з Кремлем та Пекіном, а найближча зустріч має відбутися у Китаї вже цими днями, оскільки Моді має завітати сюди на зустріч з президентом Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним.

Трамп здивував індійську владу, коли лише через кілька тижнів після телефонної розмови з Моді оголосив про обкладення імпорту з країни 25-відсотковими митами. Після цього він запровадив додаткові 25-відсоткові мита на купівлю російської нафти. Дехто з чиновників вважає, що це було зроблено як "покарання за невиконання зобов'язань, ніж якимись злагодженими зусиллями щодо скорочення торгівельного дефіциту".

Зазначається, що в Індії деякі кола називають Дональда Трампа "джерелом національного приниження".

