РФ продолжит поставлять нефть в Индию благодаря "особому механизму", — Reuters

Россия продолжит поставлять нефть в Индию, а президент Владимир Путин встретится с премьер-министром Нарендрой Моди до конца года. При этом США готовятся ввести новые пошлины на индийский экспорт из-за закупки российской нефти.

По информации Reuters, о сохранении поставок нефти сообщил временный поверенный в делах посольства России в Индии Роман Бабушкин. Он отметил, что Москва имеет "очень, очень особый механизм" для продолжения экспорта, а объемы импорта сырой нефти останутся на нынешнем уровне. Дипломат также сообщил, что президент Владимир Путин планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели до конца года, однако окончательные даты еще не определены.

В общем, США планируют с 28 августа ввести дополнительные 25% пошлины на индийский экспорт. Причиной такого решения стал рост закупок российской нефти Индией после введения западных санкций против Москвы в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. В то же время аналогичные тарифы для Китая из-за импорта российской нефти Вашингтон не применил.

В прошлом месяце Европейский Союз принял санкции против индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, что привело к сокращению его производственных мощностей и снижению активности компаний в сотрудничестве с предприятием.

Кроме того, заместитель торгового представителя России в Индии Евгений Грива сообщил, что ежегодная торговля между двумя странами, по прогнозам, будет расти на 10%.

Пошлины США из-за закупки российской нефти Индией: что известно

Напомним, 4 августа президент США Дональд Трамп заявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за активной торговли российской нефтью. Советник американского лидера Стивен Миллер прямо обвинил Нью-Дели в финансировании войны России против Украины.

В Москве такие действия Трампа назвали "торговым давлением", а власти Индии ответили, что угрозы со стороны США являются "неоправданными", подчеркнув готовность отстаивать собственные экономические интересы. Это еще больше обострило торговые разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира.

Впоследствии Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на товары из Индии. В ответ государственные нефтеперерабатывающие компании страны приостановили закупки российской нефти и начали искать альтернативных поставщиков, в частности в США, Бразилии и Ливии. В то же время правительство официально не запрещало покупку российского сырья, а премьер Нарендра Моди открыто раскритиковал новые тарифы Вашингтона.

Стоит отметить, что Китай назвал импорт российской нефти законным и пообещал продолжить сотрудничество с Москвой, несмотря на угрозы США относительно возможных новых тарифов. В частности, в Пекине заявили, что будут действовать в соответствии с национальными интересами и энергетической безопасности страны.

Также Фокус писал, что Трамп подписал указ, который запрещает возобновление высоких пошлин на китайский импорт на следующие 90 дней.