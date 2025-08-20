РФ продовжить постачати нафту в Індію завдяки "особливому механізму", — Reuters

Росія продовжить постачати нафту до Індії, а президент Володимир Путін зустрінеться з прем’єр-міністром Нарендрою Моді до кінця року. Водночас США готуються запровадити нові мита на індійський експорт через закупівлю російської нафти.

За інформацією Reuters, про збереження постачання нафти повідомив тимчасовий повірений у справах посольства Росії в Індії Роман Бабушкін. Він зазначив, що Москва має "дуже, дуже особливий механізм" для продовження експорту, а обсяги імпорту сирої нафти залишаться на нинішньому рівні. Дипломат також повідомив, що президент Володимир Путін планує зустрітися з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Нью-Делі до кінця року, однак остаточні дати ще не визначені.

Загалом, США планують із 28 серпня запровадити додаткові 25% мита на індійський експорт. Причиною такого рішення стало зростання закупівель російської нафти Індією після запровадження західних санкцій проти Москви у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас аналогічні тарифи для Китаю через імпорт російської нафти Вашингтон не застосував.

Минулого місяця Європейський Союз ухвалив санкції проти індійського нафтопереробного заводу Nayara Energy, що призвело до скорочення його виробничих потужностей і зниження активності компаній у співпраці з підприємством.

Крім того, заступник торгового представника Росії в Індії Євгеній Грива повідомив, що щорічна торгівля між двома країнами, за прогнозами, зростатиме на 10%.

Мита США через закупівлю російської нафти Індією: що відомо

Нагадаємо, 4 серпня президент США Дональд Трамп заявив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через активну торгівлю російською нафтою. Радник американського лідера Стівен Міллер прямо звинуватив Нью-Делі у фінансуванні війни Росії проти України.

У Москві такі дії Трампа назвали "торговим тиском", а влада Індії відповіла, що погрози з боку США є "невиправданими", наголосивши на готовності відстоювати власні економічні інтереси. Це ще більше загострило торгівельні розбіжності між двома найбільшими економіками світу.

Згодом Трамп підписав указ про введення 25% мита на товари з Індії. У відповідь державні нафтопереробні компанії країни призупинили закупівлі російської нафти та почали шукати альтернативних постачальників, зокрема у США, Бразилії та Лівії. Водночас уряд офіційно не забороняв купівлю російської сировини, а прем’єр Нарендра Моді відкрито розкритикував нові тарифи Вашингтона.

Варто зазначити, що Китай назвав імпорт російської нафти законним та пообіцяв продовжити співпрацю з Москвою, попри погрози США щодо можливих нових тарифів. Зокрема, у Пекіні заявили, що діятимуть відповідно до національних інтересів та енергетичної безпеки країни.

Також Фокус писав, що Трамп підписав указ, який забороняє відновлення високих мит на китайський імпорт на наступні 90 днів.