Трамп пригрозив Індії через війну в Україні: у Путіна обурилися

Американський президент Дональд Трамп пригрозив Індії митами через купівлю російської нафти, гроші від якої надходять до бюджету РФ. У Москві такі дії глави Білого дому назвали "торговим тиском".

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Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ не вважає такі заяви законними, пише Reuters.

"Ми чуємо безліч заяв, які фактично є погрозами, спробами змусити країни розірвати торговельні відносини з Росією. Ми не вважаємо такі заяви законними. Ми вважаємо, що суверенні країни повинні мати і мають право обирати своїх торговельних партнерів, партнерів з торговельно-економічного співробітництва, а також форми торговельно-економічного співробітництва, які відповідають інтересам конкретної країни", — цитує ресурс Пєскова.

Нові санкції проти РФ і країн, які купують у неї енергоносії, Дональд Трамп пообіцяв запровадити з 8 серпня. Цього дня спливає 10-денний термін, який глава Білого дому дав Кремлю на те, щоб розв'язати питання з припиненням вогню і почати мирні переговори.

Російський президент Володимир Путін не вірить в ультиматум Трампа і продовжує ескалацію в Україні.

Щодо позиції Індії, то в Нью-Делі назвали погрози Трампа "невиправданими" і пообіцяли захищати свої економічні інтереси, що ще більше загострило торговельні протиріччя між двома найбільшими економіками.

Два джерела в індійському уряді повідомили агентству Reuters у вихідні, що Індія продовжить закуповувати нафту в Росії, незважаючи на погрози Трампа. За їхніми словами, негайних змін у торговельних угодах не буде, оскільки країни уклали раніше довгострокові контракти.

"Не так-то просто перестати купувати відразу", — сказав один із них.

На відміну від іранської та венесуельської нафти, російська нафта не підпадає під прямі санкції, і Індія купує її нижче за поточну цінову межу, встановлену Євросоюзом, — сказало джерело.

Раніше Фокус писав, що Трамп мотивував своє рішення ввести нові мита Індії тим, що гроші, які країна платить за російську нафту, використовуються для кровопролитної війни.

"Індія не тільки закуповує величезні обсяги російської нафти, а й більшу частину цієї нафти продає на відкритому ринку з великим прибутком. Їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває російська військова машина. У зв'язку з цим я істотно збільшу тариф, який Індія платить США", — заявив він.

Пізніше Трамп сказав журналістам, що чув, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії.