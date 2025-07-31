"Час для угоди": війна в Україні має припинитися до 8 серпня, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від України і Росії припинення вогню і досягнення сталого миру.

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У двох воюючих країн залишилося часу до 8 серпня. Про це заявив виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі ООН на засіданні Ради Безпеки організації, якого цитує Reuters.

"Настав час укласти угоду. Трамп ясно дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", — заявив високопоставлений дипломат.

Зазначимо, що 29 липня американський лідер оголосив про початок десятиденного періоду для досягнення режиму припинення вогню в Україні. Якщо миру не буде, Трамп обіцяв ввести проти РФ мита.

Офіційної реакції російської сторони на побажання Трампа поки що не було. Президент РФ Володимир Путін не відповідав на 10-денний ультиматум Трампа.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков говорив, що в Кремлі "взяли до відома" скорочення терміну закінчення війни в Україні. Однак Москва хоче "забезпечити свої інтереси".

Як правило, Росія має на увазі під "своїми інтересами" жорсткі вимоги до України: виведення ЗСУ з чотирьох областей, відмова від членства в НАТО і повна демілітаризація.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня російські війська атакували Київ ракетами і безпілотниками, зокрема новітніми реактивними "Шахедами". Загинули щонайменше 12 осіб.

Аналітики DeepState 31 липня повідомили про захоплення росіянами села Кам'янське в Запорізькій області та Верхньокам'янського в Донецькій області.