"Время для сделки": война в Украине должна прекратиться до 8 августа, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Украины и России прекращения огня и достижения прочного мира.

Related video

У двух воюющих стран осталось времени до 8 августа. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли ООН на заседании Совета Безопасности организации, которого цитирует Reuters.

"Пришло время заключить соглашение. Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа. Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", — заявил высокопоставленный дипломат.

Отметим, что 29 июля американский лидер объявил о начале десятидневного периода для достижения режима прекращения огня в Украине. Если мира не будет, Трамп обещал ввести против РФ пошлины.

Официальной реакции российской стороны на пожелание Трампа пока не последовало. Президент РФ Владимир Путин не отвечал на 10-дневный ультиматум Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле "приняли к сведению" сокращение срока по окончанию войны в Украине. Однако Москва хочет "обеспечить свои интересы".

Как правило, Россия подразумевает под "своими интересами" жесткие требования к Украине: вывод ВСУ из четырех областей, отказ от членства в НАТО и полная демилитаризация.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками, в том числе новейшими реактивными "Шахедами". Погибли как минимум 12 человек.

Аналитики DeepState 31 июля сообщили о захвате россиянами села Каменское в Запорожской области и Верхнекаменского в Донецкой области.