ВС РФ оккупировали два украинских села: DeepState обновили карту

Сообщается, что россияне оккупировали село Каменское в Запорожской области и Верхнекаменское в Донецкой области. Эти села с весны 2025 года находились в серой зоне, россияне постоянно обстреливали их из артиллерии.

Related video

Также российские оккупанты продвинулись возле Ивано-Дарьевки Бахмутского района Донецкой области и Белой Горы Краматорского района Донецкой области. До начала полномасштабного вторжения в обоих селах проживало менее сотни человек. Аналитический проект DeepState обновил карты боевых действий в Украине.

Российские оккупанты продвинулись возле двух сел в Донецкой области Фото: DeepState

Также сообщается об оккупации села Каменское в Запорожской области.

Разрушенная школа в селе Каменском Фото: Укринформ

До полномасштабной войны с РФ в селе было 2400 жителей. Оккупанты обстреливали его с марта 2022 года, тогда в селе исчезло электроснабжение и вода.

Село Верхнекаменское в Донецкой области оккупировано россиянами Фото: DeepState

Село Каменское в Запорожской области оккупировано россиянами Фото: DeepState

В Верхнекаменском Донецкой области до вторжения жили более полутысячи человек. Все были эвакуированы, а само село почти разрушено постоянными обстрелами россиян.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 193 боестолкновения.

30 июля противник нанес 70 авиаударов, сбросил 122 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5 557 обстрелов, в том числе 64 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 472 дрона-камикадзе.

Сообщается, что россияне атаковали Белогорье Запорожской области. А на Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Степановки, Белой Горы и Плещеевки.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении — оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни. На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 070 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 16 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 209 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 68 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним, Фокус писал, что Украине грозит потеря трех городов. Ведь темп российского наступления растет. Не исключено, что это происходит из-за ультиматума Дональда Трампа.

А нардеп Марьяна Безуглая 30 июля заявила, что ВС РФ "уже в Покровске". Однако генштаб ВСУ и аналитики DeepState информацию о заходе в город не подтверждают.