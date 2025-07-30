"Россияне уже в Покровске": Безуглая заявила о заходе ВС РФ в город, что известно

Российские оккупационные войска уже якобы зашли в город Покровск Донецкой области, а главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский пытается это скрыть.

Related video

Для этого Сырский якобы переключает внимание общества на Запорожское направление, заявила народный депутат Марьяна Безуглая.

"Сырский разгоняет об опасности на Запорожском направлении, чтобы отвлечь от провалов в Покровске. От того, что россияне УЖЕ в Покровске", — написала Безуглая.

Пост Безуглой Фото: скриншот

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ отсутствует информация о заходе вражеских войск в Покровск.

"На Покровском направлении захватнические подразделения 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Федоровка, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Зверевка, Котлиное, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное", — говорится в сводке.

В Генштабе лишь уточнили, что 30 июля на этом направлении украинские воины обезвредили 83 оккупантов, из них 59 — безвозвратно. Также уничтожен один мотоцикл и восемь беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

Кроме того, на актуальной карте боевых действий от аналитиков DeepState Покровск пока не обозначен красным цветом, то есть контроль над этим городом сохраняют Вооруженные силы Украины.

Покровск на карте DeepState Фото: скриншот

Напомним, 30 июля Александр Сырский провел совещание по подготовке ВСУ на полигонах и в учебных центрах. Он настаивает, что военные должны учиться под землей ради безопасности.

Фокус также писал о том, что в ВСУ считают самой большой проблемой для Покровска.