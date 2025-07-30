Новый удар по полигону ВСУ: Сырский требует перевести обучение военных под землю

Александр Сырский провел совещание по подготовке ВСУ на полигонах и в учебных центрах. Он настаивает, что военные должны учиться под землей ради безопасности.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский требует максимально перевести обучение украинских военных под землю из-за риска российских ударов. Об этом он заявил в своем Facebook.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ, 30 июля он провел совещание по подготовке личного состава. Прежде всего заслушал доклад заместителя начальника Генштаба генерал-майора Игоря Скибюка, ответственного за направление подготовки.

В частности, Александр Сырский отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.

"В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов — вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно!", — отметил главком ВСУ.

Удары РФ по полигонам: что известно

29 июля сообщалось, что ВС РФ ударили ракетой по полигону в Чернигове. Жители Чернигова и области услышали мощный взрыв после объявления воздушной тревоги.

Днем 22 июня российские оккупанты атаковали военный полигон Сил обороны в Херсонской области. Удар, предварительно, был нанесен ракетой "Искандер-М". Есть погибшие.

Фокус выяснил, почему полигоны остаются легкой целью, кто несет ответственность за безопасность личного состава и почему из предыдущих трагедий так и не сделали выводов.