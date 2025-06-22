Удар по военному полигону: в Сухопутных войсках раскрыли детали атаки РФ (видео)
Атакованный полигон не использовался для проведения постоянных занятий. Бойцы только сегодня прибыли туда для тренировок.
Российские оккупанты днем 22 июня атаковали военный полигон Сил обороны в Херсонской области. В настоящее время известно о по меньшей мере трех погибших. Удар, предварительно, был нанесен ракетой "Искандер-М". Об этом сказал спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире телемарафона.
По его словам, российская армия нанесла удар по временному полигону ВСУ в Херсонской области на котором не проводили постоянных занятий.
"Предварительно, удар был нанесен ракетой Искандер-М. Это учебно-тренировочный полигон временный, он не является стационарным — для выполнения определенных задач", — сообщил Виталий Саранцев.
Представитель командования Сухопутных войск также отметил, что вражеский удар нанесен по полигону, где не проводили специальные занятия.
"Весь личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях за несколько минут. Вместе с тем, некоторые военнослужащие пренебрегли воздушной тревогой и большинство из них пострадали", — сказал Саранцев.
Впоследствии в Сухопутных войсках обновили количество раненых. Оно составило 14 человек.
Для выяснения всех обстоятельств инцидента создана специальная комиссия, на месте работают правоохранительные органы.
Удар по полигону на Херсонщине: что известно
22 июня стало известно, что россияне нанесли ракетный удар по одному из тренировочных полигонов ВСУ. В Сухопутных войсках сообщили, что больших жертв удалось избежать. Сообщалось о 3 погибших и 11 раненых.