Есть погибшие и пострадавшие: РФ ударила по тренировочному полигону ВСУ (скриншот)

В ночь на 22 июня россияне нанесли ракетный удар по одному из тренировочных полигонов ВСУ. В Сухопутных войсках сообщили, что больших жертв удалось избежать, однако есть сведения о 3 погибших и 11 раненых.

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ВС РФ нанесли удар по одному из полигонов одной из механизированных бригад ВСУ, когда проводились занятия военнослужащих. Благодаря мерам безопасности удалось избежать многочисленных жертв, однако сообщается о погибших и раненых, говорится в заявлении командования Сухопутных сил ВСУ.

Сообщается, что ракетный удар произошел ночью 22 июня. Известно о 3 погибших и 11 пострадавших, а всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях.

В командовании Сухопутных войск добавили, что в результате удара будет создана специальная комиссия, которая детально выяснит все обстоятельства трагедии.

"На месте происшествия также работают правоохранительные органы. Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в случае нанесения повторных ракетных и воздушных ударов государством-агрессором", — говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Ранее нардеп Безуглая сообщила об ударе РФ по полигону ВСУ. Она указывает, что удар РФ по военнослужащим Вооруженных сил Украины произошел во время построения, однако не указала локации или места, где произошел этот инцидент.

Впоследствии стало известно о еще одном ракетном ударе РФ по военному полигону. Этот удар произошел 1 июня, в результате которого есть погибшие и раненые военнослужащие.