"Прилет во время построения": Безуглая сообщает об ударе РФ по полигону ВСУ

Украинское командование пока не комментировало вражеский удар во время построения бойцов ВСУ. В Минобороны РФ отчитались об обстреле полигона из ОТРК "Искандер-М".

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Народный депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила об ударе РФ по военнослужащим Вооруженных сил Украины во время построения. Сообщение нардеп опубликовала в своем Telegram-канале.

Безуглая сообщает об ударе ВС РФ по построению украинских бойцов Фото: Скриншот

"Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения", — написала нардеп, не уточнив, где именно произошел обстрел.

Безуглая обвинила командование, в частности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в подражании советским традициям, которое приводит к гибели бойцов.

"Построения проводятся ежедневно. Никто не наказан, Сырский остается на должности. Чего вы ожидали? Пока совки у власти в ВСУ, люди будут гибнуть из-за их тупости и неспособности приспособиться к новым реалиям", — написала парламентарий.

Эксперт по военной радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов также сообщил об ударе по военным ВСУ, отметив, что трагедия произошла на военном полигоне в поселке Черкасском. По его словам, перед обстрелом над полигоном был замечен российский разведывательный беспилотный летательный аппарат "Орлан".

"Мои соболезнования всем, кто потерял близких и друзей в Черкасском. К сожалению, российский "Орлан" над "полигоном" не вызвал у ответственных лиц нужных мер безопасности. Как и позавчерашний аналогичный в Запорожье, как и... Я не буду озвучивать боевые потери, это право только официальных лиц. Но слушать пропаганду не надо, нет там сотен погибших", — написал Сергей "Флеш".

Сергей "Флеш" говорит, что ответственные лица не приняли меры безопасности Фото: Скриншот

В Министерстве обороны РФ 1 марта заявили, что нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по военному полигону в Днепропетровской области, где проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.

Официальных заявлений относительно удара по полигону от Генштаба ВСУ на момент публикации материала не было.

Напомним, вечером 1 марта россияне ударили баллистикой по Одесскому морскому порту. Двое работников доставлены в больницу с ранениями, повреждены гражданские суда.

К вечеру 28 февраля ВС РФ ударили по Харькову "шахедами", один из беспилотников попал по медицинскому учреждению, в котором находились люди.