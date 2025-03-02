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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Приліт під час шикування": Безугла повідомляє про удар РФ по полігону ЗСУ

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Фото: Міністерство оборони РФ | Нардепка Безугла повідомила про удар ЗС РФ по шикуванню бійців ЗСУ

Українське командування наразі не коментувало ворожий удар під час шикування бійців ЗСУ. В Міноборони РФ відзвітували про обстріл полігону з ОТРК "Іскандер-М".

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Народна депутатка України Мар'яна Безугла повідомила про удар РФ по військовослужбовцях Збройних сил України під час шикування. Допис нардепка опублікувала у своєму Telegram-каналі.

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Безугла повідомляє про удар ЗС РФ по шикуванню українських бійців
Фото: Скриншот

"Чергова загибель військовослужбовців через приліт під час шикування", — написала нардепка, не уточнивши, де саме відбувся обстріл.

Безугла звинуватила командування, зокрема головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, в наслідуванні радянських традицій, яке призводить до загибелі бійців.

"Шикування робляться щодня. Ніхто не покараний, Сирський залишається на посаді. Чого ви очікували? Поки совки при владі в ЗСУ, люди гинутимуть через їхню тупість і нездатність пристосуватися до нових реалій", — написала парламентарка.

Експерт із військової радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов також повідомив про удар по військових ЗСУ, зазначивши, що трагедія сталася на військовому полігоні в селищі Черкаському. За його словами, перед обстрілом над полігоном був помічений російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Орлан".

"Мої співчуття всім, хто втратив близьких і друзів у Черкаському. На жаль, російський "Орлан" над "полігоном" не викликав у відповідальних осіб потрібних заходів безпеки. Як і позавчорашній аналогічний у Запоріжжі, як і… Я не буду озвучувати бойові втрати, це право тільки офіційних осіб. Але слухати пропаганду не треба, немає там сотень загиблих", — написав Сергій "Флеш".

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Сергій "Флеш" говорить, що відповідальні особи не вжили заходів безпеки
Фото: Скриншот

В Міністерстві оборони РФ 1 березня заявили, що завдали удару оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-М" по військовому полігону в Дніпропетровській області, де проходили підготовку військовослужбовці 157-ї механізованої бригади ЗСУ.

Офіційних заяв щодо удару по полігону від Генштабу ЗСУ на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, ввечері 1 березня росіяни вдарили балістикою по Одеському морському порту. Двоє працівників доставлені до лікарні з пораненнями, пошкоджено цивільні судна.

Надвечір 28 лютого ЗС РФ вдарили по Харкову "шахедами", один із безпілотників влучив по медичному закладу, в якому перебували люди.