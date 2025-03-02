РФ ударила баллистикой по Одесскому морскому порту: есть пострадавшие, повреждены суда

В результате ракетного удара двое мужчин, которые являются сотрудниками порта, оказались в больнице.

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Вечером 1 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Одесскому морскому порту, в результате чего были повреждены два гражданских судна. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Сегодня вечером РФ ударила баллистической ракетой по Одесскому порту. В результате атаки пострадали двое гражданских работников — им оказывают необходимую медицинскую помощь", — написал Кулеба.

Он уточнил, что в результате удара повреждены два гражданских судна:

"SUPER SARKAS", которое ходит под флагом Сьерра-Леоне и транспортировало более 21 тысячи тонн кукурузы и сои на экспорт;

контейнеровоз "MSC LEVANTE F" под панамским флагом, принадлежащий ведущей европейской компании.

"Это суда с абсолютно гражданскими грузами. Также пострадали и другие объекты портовой инфраструктуры", — подчеркнул Кулеба.

Чиновник пояснил, что в целом — это уже 29-е гражданское судно, получившее повреждения в результате российских атак.

В то же время Кулеба отметил, что, несмотря на обстрелы, украинский морской продовольственный коридор продолжает функционировать.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов отметил, что пострадавшие мужчины были госпитализированы.

"В городские больницы госпитализированы двое пострадавших от сегодняшней атаки по припортовой инфраструктуре. Им оказывается вся необходимая помощь", — написал Труханов.

Отметим, что о взрыве в Одессе прогремел около 18:00.

Напомним, 1 марта РФ атаковала многоквартирный дом в Запорожье.

К вечеру 28 февраля ВС РФ нанесли несколько ударов "шахедами" по Харькову, в результате чего было разрушено медицинское учреждение.