РФ атаковала многоквартирный дом в Запорожье: на месте вспыхнул пожар, — ОВА (видео)

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки армии РФ по многоквартирному дому вспыхнул пожар. Сейчас информация о пострадавших отсутствует.

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В Запорожье армия РФ нанесла удар по жилой многоэтажке, в результате чего на месте попадания вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

"Враг ударил по жилой многоэтажке в Запорожье. В результате удара возник пожар", — написал Федоров.

Глава местной ОВА добавил, что на место попадания приехали спасатели и медики. Впоследствии Федоров обнародовал видео, на которых видно, что на месте попадания вспыхнул серьезный пожар. Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорание на месте происшествия.

"Сейчас у медиков нет обращений от пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью. На месте попадания дежурит бригада скорой помощи", — написал Федоров.

Ранее стало известно, что РФ ударила по Киеву и Запорожью "шахедами". В Запорожье из-за атаки российских "шахедов" пострадала женщина.

Впоследствии сообщалось, что в Запорожье горит дом после атаки "шахедов" РФ. В результате российского удара по Запорожью разрушена квартира 82-летней пенсионерки, сообщили в Запорожской ОВА.