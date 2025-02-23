РФ ударила по Киеву и Запорожью "шахедами": что известно о вражеской атаке
В Киеве повреждены частные дома и автомобили. В Запорожье из-за вражеских "шахедов" пострадала женщина. Воздушная тревога продолжается.
В ночь на 23 февраля российские оккупационные войска нанесли удары по Киеву и Запорожью ударными БпЛА типа "шахед", в результате чего в обоих городах есть разрушения. Об атаке на Киев сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Сначала Кличко несколько раз сообщал, что в центре Киева и в других его окрестностях работают силы ПВО, а уже в половине 12 ночи заявил, что обломки "шахеда" обнаружили на территории Национального ботанического сада имени Николая Гришко.
Впоследствии мэр Киева сообщил, что в Голосеевском районе возник пожар в частном доме в результате падения обломков БпЛА. Кроме того, разрушениям подвергся еще один район столицы.
"В Дарницком районе, где упали обломки БпЛА, повреждены три частных дома и несколько автомобилей", — написал Кличко.
Информацию о повреждениях в Голосеевском и Дарницком районах Киева также подтвердили в Киевской городской военной администрации.
На момент публикации материала информации о пострадавших в результате вражеской атаки в Киеве не было, а "шахеды" продолжали залетать в город.
"Опять работают силы ПВО на Оболони. Вражеские БпЛА еще заходят на город", — написал Кличко в 1642.
Атака дронов на Запорожье
В то же время председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров около часа ночи сообщил, что российские оккупанты атакуют Запорожье.
"Произошло возгорание в частном секторе. Повреждены окна в нескольких многоэтажках", — написал Федоров.
Впоследствии он уточнил, что из-за российского удара ранения получила 53-летняя женщина, которой медики оказывают помощь.
На момент публикации материала как в Киеве, так и в Запорожье, а также в ряде других регионов продолжалась воздушная тревога.
Напомним, вечером 22 февраля РФ атаковала Украину "шахедами" и ударила баллистикой по Кривому Рогу.
В ночь с 21 на 22 февраля ВС РФ запустили по территории Украины ударные беспилотники, в результате чего погиб сотрудник "Укрзализныци".