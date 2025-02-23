РФ ударила по Киеву и Запорожью "шахедами": что известно о вражеской атаке

В Киеве повреждены частные дома и автомобили. В Запорожье из-за вражеских "шахедов" пострадала женщина. Воздушная тревога продолжается.

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В ночь на 23 февраля российские оккупационные войска нанесли удары по Киеву и Запорожью ударными БпЛА типа "шахед", в результате чего в обоих городах есть разрушения. Об атаке на Киев сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Сначала Кличко несколько раз сообщал, что в центре Киева и в других его окрестностях работают силы ПВО, а уже в половине 12 ночи заявил, что обломки "шахеда" обнаружили на территории Национального ботанического сада имени Николая Гришко.

Впоследствии мэр Киева сообщил, что в Голосеевском районе возник пожар в частном доме в результате падения обломков БпЛА. Кроме того, разрушениям подвергся еще один район столицы.

"В Дарницком районе, где упали обломки БпЛА, повреждены три частных дома и несколько автомобилей", — написал Кличко.

Информацию о повреждениях в Голосеевском и Дарницком районах Киева также подтвердили в Киевской городской военной администрации.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате вражеской атаки в Киеве не было, а "шахеды" продолжали залетать в город.

"Опять работают силы ПВО на Оболони. Вражеские БпЛА еще заходят на город", — написал Кличко в 1642.

Атака дронов на Запорожье

В то же время председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров около часа ночи сообщил, что российские оккупанты атакуют Запорожье.

"Произошло возгорание в частном секторе. Повреждены окна в нескольких многоэтажках", — написал Федоров.

Впоследствии он уточнил, что из-за российского удара ранения получила 53-летняя женщина, которой медики оказывают помощь.

На момент публикации материала как в Киеве, так и в Запорожье, а также в ряде других регионов продолжалась воздушная тревога.

Карта тревог Фото: Скриншот

Напомним, вечером 22 февраля РФ атаковала Украину "шахедами" и ударила баллистикой по Кривому Рогу.

В ночь с 21 на 22 февраля ВС РФ запустили по территории Украины ударные беспилотники, в результате чего погиб сотрудник "Укрзализныци".