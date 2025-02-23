РФ вдарила по Києву та Запоріжжю "шахедами": що відомо про ворожу атаку

У Києві пошкоджені приватні будинки та автомобілі. У Запоріжжі через ворожі "шахеди" постраждала жінка. Повітряна тривога триває.

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У ніч на 23 лютого російські окупаційні війська завдали ударів по Києву та Запоріжжю ударними БпЛА типу "шахед", внаслідок чого в обох містах є руйнування. Про атаку на Київ повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Спочатку Кличко кілька разів повідомляв, що у центрі Києва та в інших його околицях працюють сили ППО, а вже о пів на 12 ночі заявив, що уламки "шахеда" виявили на території Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка.

Згодом мер Києва повідомив, що у Голосіївському районі виникла пожежа в приватному будинку внаслідок падіння уламків БпЛА. Крім того, руйнувань зазнав ще один район столиці.

"У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, пошкоджені три приватних будинки та декілька автівок", — написав Кличко.

Інформацію про пошкодження у Голосіївському та Дарницькому районах Києва також підтвердили у Київській міській військовій адміністрації.

На момент публікації матеріалу інформації про постраждалих внаслідок ворожої атаки у Києві не було, а "шахеди" продовжували залітати у місто.

"Знову працюють сили ППО на Оболоні. Ворожі БпЛА ще заходять на місто", — написав Кличко о 1642.

Атака дронів на Запоріжжя

Водночас голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров близько першої ночі повідомив, що російські окупанти атакують Запоріжжя.

"Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках", — написав Федоров.

Згодом він уточнив, що через російський удар поранення отримала 53-річна жінка, якій медики надають допомогу.

На момент публікації матеріалу як у Києві, так і у Запоріжжі, а також в низці інших регіонів тривала повітряна тривога.

Мапа тривог Фото: Скриншот

Нагадаємо, надвечір 22 лютого РФ атакувала Україну "шахедами" та вдарила балістикою по Кривому Рогу.

У ніч з 21 на 22 лютого ЗС РФ запустили по території України ударні безпілотники, внаслідок чого загинув співробітник "Укрзалізниці".