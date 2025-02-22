РФ атакує Україну "мопедами" та балістикою: де гримлять вибухи
Місцеві ЗМІ пишуть, що у Кривому Розі балістика вдарила по житловому району. Також під ударами ракет опинилася Сумська область
Збройні сили Російської Федерації атакували Україну безпілотними літальними апаратами та, ймовірно, балістичними ракетами. Вибухи лунали в декількох регіонах країни. Фокус зібрав інформацію про атаку 22 лютого.
Атака на Київ та область
О 22:24 в столиці була оголошена повітряна тривога, через дві хвилини — в області.
"Увага! Загроза атаки російських ударних БпЛА по Києву. Оголошено повітряну тривогу. Просимо мешканців столиці негайно скористатися укриттями та залишатися в безпечних місцях до кінця тривоги", — написали в Київській міській військовій адміністрації.
О 22:27 мер міста Віталій Кличко повідомив про роботу в Києві сил протиповітряної оборони.
"У центрі міста працює ППО. Не залишайте укриттів", — написав він о 22:39.
Пізніше Віталій Кличко додав, що уламки БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка. Постраждалих наразі немає.
О 23:20 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Печерському районі впали уламки російського БпЛА на відкритій території. Було пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд, обійшлося без постраждалих.
Обстріл Кривого Рогу: що відомо
Моніторингові пабліки повідомляли про вибухи в межах Кривого Рогу. За попередньою інформацією було застосовано дві балістичні ракети Іскандер-М.
Вибухи в місті підтвердив і голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він написав, що російська армія атакувала Кривий Ріг.
"Попередньо, пошкоджена цивільна інфраструктура. Чи постраждали люди – уточнюємо", — додав він.
Згодом Сергій Лисак зазначив, що через ракетний удар у Кривому Розі постраждало двоє осіб. Один з них – у важкому стані.
"Виникла пожежа. Понівечений інфраструктурний об’єкт. Більше деталей – згодом", — розповів очільник області.
Пізніше він додав, що постраждалий через ракетний удар по Кривому Рогу помер в лікарні
"Госпіталізована 30-річна жінка. Вона у важкому стані. Ще одна потерпіла, якій 31 рік, лікуватиметься амбулаторно", — уточнив Сергій Лисак.
Одеська область атакована БПЛА
ЗС РФ також атакували Одеський район ударними безпілотниками. В результаті постраждало три людини, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок удару сталося загорання приватного будинку. Постраждало три людини. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби", — зазначив він.
Вибухи у Сумах
Також під балістичним ударом перебував Сумський район. На момент виходу матеріалу Сумська ОВА ніяк не коментувала дану інформацію.
Гучно у Запоріжжі: що відомо
Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу. Згодом він зазначив, що в області працює ППО.
Нагадаємо, увечері 17 лютого Росія нанесла ударів безпілотниками типу "Шахед" по українській столиці. У Києві пролунала низка вибухів, працювало ППО, зафіксовані падіння уламків через збиття, внаслідок чого є загоряння.
Наступного дня, 18 лютого, ЗС РФ масово атакували українські регіони безпілотниками типу "Шахед". У низці областей лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.