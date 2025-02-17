ЗС РФ атакували Київ та передмістя безпілотниками: у столиці було чутно вибухи, що відомо (відео)

Увечері 17 лютого Росія нанесла ударів безпілотниками типу "Шахід" по українській столиці. У Києві пролунала низка вибухів, працювало ППО, зафіксовані падіння уламків через збиття, внаслідок чого є загоряння.

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Внаслідок ворожої атаки Збройних сил Росії по Києву зафіксовані падіння уламків "Шахідів" біля будинків в одному з районів міста, палають автомобілі та зафіксовано пожежу на території промислового підприємства. Місцеві Telegram-канали повідомляли про низку вибухів, а також активну роботу системи протиповітряної оборони. Фокус зібрав інформацію про атаку безпілотників по столиці.

Близько 20:00 Повітряні сили України у своєму Telegram-каналі повідомили про загрозу застосування ворогом безпілотників типу "Шахід" з північно-східного напрямку. БпЛА заходили через територію Сумської області, звідки рухалися у напрямку Київщини через Чернігівську область.

На Сумщині місцеві канали писали про звуки роботи протиповітряної оборони. Повідомляли також про вибухи у Сумах.

Невдовзі безпілотники дісталися Київщини, де із різних сторін рухалися у напрямку столиці. Згодом кияни почули перші звуки вибухів.

У місцевих каналах писали про активну роботу системи протиповітряної оборони. Невдовзі міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки атаки по столиці. За його словами, через атаку відбулося загоряння на одному із промислових підприємств у Святошинському районі.

Також у місцевих каналах почали поширювати відео одного із вибухів у столиці.

Через деякий час про наслідки атаки Росії по Києву повідомили у КМВА. Там зазначали, що через падіння уламків зафіксовано пожежу у нежитловій зоні.

"На місці працюють бригади ДСНС. Рятувальники намагаються локалізувати займання", — зазначили у відомстві.

Невдовзі у столиці дали відбій повітряної тривоги. Однак моніторингові канали та Повітряні сили України попереджають про рух нових груп безпілотників на Сумщині.

Наразі інформації щодо постраждалих чи загиблих внаслідок атаки Росії по Києву немає.

Нагадаємо, 17 лютого уночі Росія атакувала Україну БпЛА типу "Шахід". Атака почалася 16 лютого і загалом тривала близько восьми годин. Впродовж цього часу вибухи лунали у Сумській, Запорізькій, Харківській областях. Детальніше про наслідки атаки Фокус повідомляв окремо.

За день до цього Росія також вдарила безпілотниками по Миколаєву. Внаслідок атаки у місті було повністю зруйновано електрогенерацію. Про це Фокус писав 16 лютого.