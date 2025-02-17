ЗС РФ обстріляли Україну "шахедами": є руйнування і відключення світла (фото, відео)

Російська дронова атака почалась увечері 16 лютого і тривала протягом восьми годин, повідомило Повітряне командування. У Запоріжжі та під Борисполем горіли промислові підприємства та склади.

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В ніч на 17 лютого Збройних сил Російської Федерації атакували Україну кількома хвилями дронів-камікадзе "Шахед", які загрожували центральним та східним областям. Засоби протиповітряної оборони збивали російські безпілотники в Сумській, Запорізькій, Харківській областях. Фокус зібрав інформацію про нічний обстріл від військових обласних та міських адміністрацій, Повітряних сил.

Повітряні сили попередили про пуски БПЛА РФ близько 21 год. 16 лютого. Основний напрямок атаки — зі сходу у бік центральних областей. Крім того, група ворожих безпілотників летіли з півдня і загрожували Одеській області. Протягом ночі військові повідомляли про поступове просування російських безпілотників. Спершу вони досягнули Полтавської та Кіровоградської області до Києва. Потім — до Житомирської та Хмельницької, ідеться у серії повідомлень повітряного командування. Крім того, була загроза для Миколаївської області: БПЛА летіли з півночі, зауважується у дописі Повітряних сил о 1:17 год. Про підсумки роботи ППО поки що інформації немає.

Удар РФ 17 лютого — деталі

На карті повітряних тривог вказано, що сигнальну сирену найперше включили у Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Тут тривога тривала близько восьми годин — з 21 год. 16 лютого до 5:30 17 лютого. Тривога прокотилась до центральних областей та дійшла до Житомирської (з 0:36 до 4:15) та Хмельницької (з 1:47 до 3:03). У Києві та Київській області загроза тривала близько шести годин (до 4:52).

Запорізька ОВА та глава військової адміністрації Іван Федоров близько 3:34 підтвердили нічну атаку російських дронів. Внаслідок удару РФ почалась пожежа у нежитловому приміщенні, заявив посадовець. Вночі ворог запустив по Запоріжжю 10 безпілотників: люди не постраждали, працюють екстрені служби, додав він.

Харківська ОВА та глава ОВА Олег Синєгубов розповіли про удар дронів по двох районах Харкова — Холодногірському та Салтівському. У Холодногірському районі вибило скло в будинках, три жінки отримали реакцію на стрес, ідеться у дописі. У Салтівському також постраждало скло, поранених не було.

Глава Київської ОВА Микола Калашник написав у Telegram, що над областю працювали засоби ППО і вдалось збити російські цілі. Про кількість збитих дронів посадовець не написав. З його слів, немає поранених, також не постраждали об'єкти інфраструктури. Крім того, посадовець зауважив, що у Бори пільському районі внаслідок атаки "Шахедів" почалась пожежа на промисловому виробництві та складах. У Броварському — пошкодження приватних будинків. На фото з місця подій бачимо купу цегли на місці удару, вибиті рами склопакетів, пошкоджені дахи.

Удар РФ 17 лютого - пошкоджена будівля в Київській області Фото: ДСНС Удар РФ 17 лютого - пошкоджена покрівля в Київській області Фото: ДСНС

Сумська ОВА о 6:59 опублікувала інформацію про відбиття російської дронової атаки. Як з'ясувалось, над регіоном вночі збили вісім "шахедів". Втім, сталось влучання у СТО. Постраждала будівля станції технічного обслуговування та автомобілі, які перебували всередині, ідеться у повідомленні. Немає інформації про постраждалих людей.

Полтавська ОВА повідомила про роботу ППО над областю та про падіння уламків "Шахеда" у Зіньківецькій громаді. Уламки пошкодили житловий будинок та господарчу споруду, поранених немає, розповіли посадовці.

У Херсоні після нічної атаки РФ почались проблеми з електропостачанням, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Зі слів посадовця, без світла Дніпровський та Центральний райони міста, є проблеми у Корабельному. Крім того, є проблеми з водопостачанням на мікрорайон Корабел (Острів), заявив чиновник.

Зазначимо, в ніч на 12 лютого ЗС РФ вдарили по Києві балістичними ракетами, повідомили у Повітряних силах. Кореспондент Олег Борисов в ефірі каналу "Київ 24" заявив, що всередині російських ракет виявили західні чіпи.

Нагадуємо, 16 лютого російські засоби ураження поцілили по інфраструктурі Миколаєва і місто залишилось без електропостачання, заявив глава ОВА Віталій Кім.