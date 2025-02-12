Обстріл Києва 12 лютого: в уламках російських ракет знайдені європейські чіпи, — ЗМІ (відео)

Кореспондент телеканалу FREEДОМ Олег Борисов розповів, що територія телеканалу на 150-200 метрів усіяна уламками російських ракет. За попередньою інформацією, РФ атакувала Київ балістичними ракетами "Іскандер".

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Унаслідок ранкового удару військ Росії балістичними ракетами по Києву постраждав офіс телеканалу FREEДОМ. Нині вся територія поблизу в уламках російських ракет, в яких знайдені європейські запчастини та чіпи. Про це повідомив кореспондент Олег Борисов в ефірі каналу "Київ24".

"Попередньо, це неофіційна інформація, це тільки інформація від криміналістів, які зараз віддали це все на експертизу, вже знайшли європейські деталі в цій платі. Це говорить про те, що все ж таки росіянам вдається у свої ракети всувати ці всі європейські чіпи", — розповів журналіст.

Він додав, що вся територія, де знаходиться телеканал, нині в уламках від російських ракет — вони знаходяться в діаметрі 150-200 метрів. За попередньою інформацією це були балістичні ракети "Іскандер".

Олег Борисов додав, що це вже не перша атака на українське мовлення. Він згадав удар по телевежі на Дорогожичах удар по вежі в Харкові.

Атака на Київ 12 лютого: що відомо

Нагадаємо, вночі 12 лютого армія РФ ударила по Києву балістичними ракетами. У місті працювало ППО, було чутно звуки вибухів, після атаки почалася пожежа в одному з районів столиці.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу загинула одна людина. Також відомо про 4 постраждалих, серед них є дитина. На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський, підкресливши, що цей терор "не припиниться сам по собі".

Унаслідок ранкового удару військ Росії балістичними ракетами по Києву постраждав офіс телеканалу FREEДОМ. Приліт був по промзоні, де розташовується багато офісних центрів. В офісі телеканалу пошкоджено вікна та робоче обладнання.

На атаку відреагувала народна депутатка Мар'яна Безугла. У своєму Telegram-каналі вона показала фото великої вирви, заявивши про брехню щодо уламків зі сторони Повітряних сил України.