Росія вночі атакувала Київ та передмістя балістичними ракетами: що відомо про наслідки

Вночі Армія РФ нанесла удари по Києву балістичними ракетами: у місті працювало ППО, було чутно звуки вибухів, після атаки почалася пожежа в одному з районів столиці. Попередньо, було запущено від чотирьох ракет типу Іскандер-М/КН-23.

Related video

Уночі 12 лютого Київ опинився під російською атакою: армія РФ вдарила по місту балістичними ракетами. Кореспонденти Фокусу повідомили про звуки вибухів та роботу ППО. Після вибухів у Голосіївському та Подільському районах міста почалася пожежа, як повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого.

Серед ночі у Києві почалася повітряна тривога: Повітряні сили України попередили про загрозу застовування Росією балістичного озброєння з північного сходу.

Через кілька хвилин у столиці пролунали вибухи. Після атаки у різних районах міста почалася пожежа, як повідомили у КМВА.

Через кілька хвилин про перші наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Виклик екстрених служб у Солом’янський, Святошинський. Голосіївській та Подільський райони міста. Пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському — палає на території промзони".

Попередньо, також біля території промзони були пошкоджені будівлі. Мер також згодом повідомив про загоряння у Святошинському районі на даху девʼятиповерхівки.

Наразі на місця виїхали спецслужби. Стало відомо про щонайменше одного загиблого внаслідок атаки.

За деякий час міський голова також повідомив про щонайменше одного постраждалого у Подільському районі.

Невдовзі стало відомо, що загиблий та постраждалий з Оболонського району. Інформацію уточнив міський голова. Також він повідомив про те, що є ще одна постраждала внаслідок атаки — 9-річна дитина в Оболонському районі.

У ДСНС також повідомили про перші наслідки ракетної атаки по Києву.

Невдовзі моніторингові канали уточнили, що, попередньо по місту було запущено від чотирьох ракет типу Іскандер-М/КН-23. Офіційної інформації щодо кількості запущених по Києву ракет та їх типу поки що немає.

Нагадаємо, вчора, 11 лютого, Росія нанесла масованого ракетного удару по території України. Під атакою опинилися енергооб'єкти та потужності "Нафтогазу", внаслідок цього були введені у різних регіонах екстрені відключення електроенергії.

Внаслідок атаки 11 лютого у Полтавській області без газу залишилося 9 населених пунктів. Усі вони розташовані у Миргородському районі, як повідомляв Фокус.