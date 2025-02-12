"Повітряні сили брешуть про уламки": Безугла показала фото вирви після обстрілу Києва

Нардепка звинуватила Повітряні сили в брехні "про уламки" та задала питання про необхідність країні нових систем ППО.

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У ніч на 12 лютого 2025 року Російська Федерація завдала удару балістичними ракетами "Іскандер-М" по Києву, під ударами опинилися Оболонський, Святошинський і Голосіївський райони. На атаку відреагувала народна депутатка Мар'яна Безугла. У своєму Telegram-каналі вона показала фото великої вирви, заявивши про брехню щодо уламків зі сторони Повітряних сил України.

Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

Вона зазначила, що вирва на фото — кратер від незбитої ракети. Фото зроблене в Оболонському районі міста Києва.

"Коли Повітряні сили вкотре брешуть про "уламки" і йдуть на поводу у Сирського, скорочуючи ППО. Ось "уламки" на моєму окрузі — Оболонь, Київ. Сьогодні. Кратер від незбитої ракети", — написала Мар'яна Безугла.

Нардепка додала, що такою "брехнею" Повітряні сили ще більше спотворюють й так критичну ситуацію з браком протиповітряної оборони.

"Навіщо нам нові системи від США, наприклад? Ми ж усе "збиваємо", — додала депутатка.

Що сказали у Повітряних силах ЗСУ

В Повітряних силах розповіли, що у ніч на 12 лютого 2025 року Росія завдала удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Також РФ атакувала територію України 123-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — додали там.

Повітряні сили України, Генеральний штаб та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на момент виходу матеріалу не відреагували на повідомлення Мар'яни Безуглої.

Нагадаємо, вночі 12 лютого армія РФ ударила по Києву балістичними ракетами. У місті працювало ППО, було чутно звуки вибухів, після атаки почалася пожежа в одному з районів столиці.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу загинула одна людина. Також відомо про 4 постраждалих, серед них є дитина. На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський, підкресливши, що цей терор "не припиниться сам по собі".