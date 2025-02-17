ВС РФ атаковали Киев и пригород беспилотниками: в столице были слышны взрывы, что известно (видео)

Вечером 17 февраля Россия нанесла удары беспилотниками типа "Шахид" по украинской столице. В Киеве прогремел ряд взрывов, работало ПВО, зафиксированы падения обломков из-за сбивания, в результате чего есть возгорания.

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В результате вражеской атаки Вооруженных сил России по Киеву зафиксированы падения обломков "Шахидов" возле домов в одном из районов города, горят автомобили и зафиксирован пожар на территории промышленного предприятия. Местные Telegram-каналы сообщали о ряде взрывов, а также активной работе системы противовоздушной обороны. Фокус собрал информацию об атаке беспилотников по столице.

Около 20:00 Воздушные силы Украины в своем Telegram-канале сообщили об угрозе применения врагом беспилотников типа "Шахид" с северо-восточного направления. БпЛА заходили через территорию Сумской области, откуда двигались в направлении Киевщины через Черниговскую область.

На Сумщине местные каналы писали о звуках работы противовоздушной обороны. Сообщали также о взрывах в Сумах.

Вскоре беспилотники добрались до Киевщины, где с разных сторон двигались в направлении столицы. Впоследствии киевляне услышали первые звуки взрывов.

В местных каналах писали об активной работе системы противовоздушной обороны. Вскоре городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о первых последствиях атаки по столице. По его словам, из-за атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в Святошинском районе.

Также в местных каналах начали распространять видео одного из взрывов в столице.

Через некоторое время о последствиях атаки России по Киеву сообщили в КГВА. Там отмечали, что из-за падения обломков зафиксирован пожар в нежилой зоне.

"На месте работают бригады ГСЧС. Спасатели пытаются локализовать возгорание", — отметили в ведомстве.

Вскоре в столице дали отбой воздушной тревоги. Однако мониторинговые каналы и Воздушные силы Украины предупреждают о движении новых групп беспилотников на Сумщине.

Сейчас информации о пострадавших или погибших в результате атаки России по Киеву нет.

Напомним, 17 февраля ночью Россия атаковала Украину БпЛА типа "Шахид". Атака началась 16 февраля и в целом продолжалась около восьми часов. В течение этого времени взрывы раздавались в Сумской, Запорожской, Харьковской областях. Подробнее о последствиях атаки Фокус сообщал отдельно.

За день до этого Россия также ударила беспилотниками по Николаеву. В результате атаки в городе была полностью разрушена электрогенерация. Об этом Фокус писал 16 февраля.