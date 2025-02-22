РФ атакует Украину "мопедами" и баллистикой: где гремят взрывы

Местные СМИ пишут, что в Кривом Роге баллистика ударила по жилому району. Также под ударами ракет оказалась Сумская область

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Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами и, вероятно, баллистическими ракетами. Взрывы раздавались в нескольких регионах страны. Фокус собрал информацию об атаке 22 февраля.

Атака на Киев и область

В 22:24 в столице была объявлена воздушная тревога, через две минуты — в области.

"Внимание! Угроза атаки российских ударных БпЛА по Киеву. Объявлена воздушная тревога. Просим жителей столицы немедленно воспользоваться укрытиями и оставаться в безопасных местах до конца тревоги", — написали в Киевской городской военной администрации.

В 22:27 мэр города Виталий Кличко сообщил о работе в Киеве сил противовоздушной обороны.

"В центре города работает ПВО. Не покидайте укрытий", — написал он в 22:39.

Обстрел Кривого Рога: что известно

Мониторинговые паблики сообщали о взрывах в пределах Кривого Рога. По предварительной информации было применено 2х баллистические ракеты Искандер-М.

Взрывы в городе подтвердил и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он написал, что российская армия атаковала Кривой Рог.

"Предварительно, повреждена гражданская инфраструктура. Пострадали ли люди — уточняем", — добавил он.

Взрывы в Сумах

Также под баллистическим ударом находился Сумской район. На момент выхода материала Сумская ОГА никак не комментировала данную информацию.

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