РФ атакует Украину "мопедами" и баллистикой: где гремят взрывы
Местные СМИ пишут, что в Кривом Роге баллистика ударила по жилому району. Также под ударами ракет оказалась Сумская область
Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами и, вероятно, баллистическими ракетами. Взрывы раздавались в нескольких регионах страны. Фокус собрал информацию об атаке 22 февраля.
Атака на Киев и область
В 22:24 в столице была объявлена воздушная тревога, через две минуты — в области.
"Внимание! Угроза атаки российских ударных БпЛА по Киеву. Объявлена воздушная тревога. Просим жителей столицы немедленно воспользоваться укрытиями и оставаться в безопасных местах до конца тревоги", — написали в Киевской городской военной администрации.
В 22:27 мэр города Виталий Кличко сообщил о работе в Киеве сил противовоздушной обороны.
"В центре города работает ПВО. Не покидайте укрытий", — написал он в 22:39.
Обстрел Кривого Рога: что известно
Мониторинговые паблики сообщали о взрывах в пределах Кривого Рога. По предварительной информации было применено 2х баллистические ракеты Искандер-М.
Взрывы в городе подтвердил и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он написал, что российская армия атаковала Кривой Рог.
"Предварительно, повреждена гражданская инфраструктура. Пострадали ли люди — уточняем", — добавил он.
Взрывы в Сумах
Также под баллистическим ударом находился Сумской район. На момент выхода материала Сумская ОГА никак не комментировала данную информацию.
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